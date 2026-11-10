'미스터리' 오타니 배신하고 뒤통수 치더니, 감옥 출소 미뤄졌다. 왜?

오타니의 통역을 맡고있던 당시 미즈하라(왼쪽). 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]오타니 쇼헤이를 배신한 통역사. 미즈하라 잇페이의 감옥 석방 날짜가 다시 연기됐다. 일본 언론에서는 '미스터리'라고 표현했다.

2024년 3월 메이저리그와 일본 전체를 충격에 빠트린 미즈하라의 배신. 오타니가 니혼햄 파이터스 소속일때 팀의 영어 통역 전담 직원으로 처음 만났던 미즈하라는, 오타니가 메이저리그에 진출한 이후에는 일거수일투족을 전부 함께하는 사이였다.

오타니는 그에 대해 "형제 같은 사이"라고 표현할 정도로 야구장 내에서 뿐만 아니라 생활의 모든 면에서 의지하는 매니저 같은 사람이었다. 늘 오타니의 옆에는 그림자처럼 미즈하라가 붙어다녔고, 일본 국가대표팀, 사적인 자리까지 늘 미즈하라가 동석하면서 일을 도와줬다.

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그런데 2024년 LA 다저스 이적 직후 공식 개막전인 '서울시리즈' 출전을 위해 서울에 와있던 오타니는 미국 현지 매체 보도를 통해 미즈하라가 자신의 계좌에서 약 1700만달러(약 228억원)를 빼돌렸으며 도박으로 대부분의 돈을 탕진했다는 사실을 알게 됐다. 이미 의혹을 받고있던 미즈하라는 서울시리즈 도중 다저스 선수단과 관계자들에게 "스포츠 도박에 빠져있다"는 사실을 고백했으나, 이후 오타니의 개인 계좌를 통해 엄청난 액수의 돈을 빼돌렸다는 사실까지 밝혀지고 말았다. 그는 서울시리즈 도중 다저스 구단으로부터 해고됐고, 이후 검찰 조사를 받았다.

조사 결과, 미즈하라는 오타니의 개인 정보를 자세히 알고있는 점을 악용해 그의 계좌에서 오타니 몰래 돈을 수십 차례 빼냈고, 그 돈을 자신의 불법 스포츠 도박으로 인한 손실 보충을 위해 썼다. 또 약 1000장의 야구 카드를 투자 목적으로 구입했고, 자신의 빌라 렌트비로도 사용한데다 자신의 치과 치료 등 오타니의 동의 없이 개인 명목을 위해 수백억원을 사용했다는 사실이 밝혀졌다.

미즈하라 잇페이. AFP연합뉴스

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미즈하라는 2025년 2월 미국 연방지법으로부터 금고 4년9개월의 유죄 판결을 받았고, 그해 6월 펜실베니아주 감옥에 수감됐다.

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일본 잡지 '뉴스포스트세븐' 보도에 따르면 "미즈하라는 2029년 7월 1일까지 복역할 예정이었지만, 감옥 내에서 모범적인 태도를 보이면서 형기가 서서히 단축 됐다. 그의 형기는 점점 단축돼 2028년 12월 18일 출소까지 앞당겨졌었다"고 한다. 그런데 최근 그의 출소 예정일이 다시 2029년 3월 23일로 3개월 가까이 밀렸다.

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'뉴스포스트세븐'은 "미즈하라가 감옥 내에서 규율 위반 등의 행위를 했을 가능성이 높다"고 했다. 또 그의 변호사인 마이클 프리드먼 또한 언론의 문의에 "개인적인 사유"라며 답변을 거절했다.

미즈하라의 불법 스포츠도박 의혹을 최초 보도했던 미국 'ESPN'의 티샤 톰슨 기자 등 현지 매체들도 계속해서 미즈하라와의 접촉을 시도하고 있지만 연결되지 않고있다는 후문이다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com