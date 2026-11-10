1m74인데 왜 이렇게 커보여? 천하의 홈런타자들도 추풍낙엽...'작은 투수' 편견 날린 '작은 거인' 이승민

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회말 2사 만루. KIA 김호령을 플라이로 잡아내며 포효하는 삼성 이승민. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈에는 '작은 거인'들의 아지트다.

야수진에는 삼성이 자랑하는, 9개 구단 투수들이 부담스러워하는 1m63 리그 최단신 듀오 김지찬과 김성윤이 있다.

또 한 명의 '작은 거인'이 마운드를 지배했다. 1m74, 투수 중 최단신 축에 속하는 좌완 이승민(26)이다. 키도 크지 않고, 거구도 아니다. 그런데 씩씩하게 잘 싸운다. 누구랑 붙어도 물러설 생각이 없다. 절대 피해가지 않는다. 결국 리그 최고 홈런타자들도 고개를 절레절레 저으며 돌아선다.

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2020년 2차 4라운드로 입단한 이승민. 작은 체구와 빠르지 않은 공으로 커리어 초반 크게 주목받지 못했다. 상무 복무를 마치고 돌아온 뒤 선발과 불펜을 오가며 조금씩 영역을 확장했다. 그리고 올시즌, 마침내 삼성 불펜의 대체 불가능한 '좌완 에이스'이자 특급 마당쇠로 만개했다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전.삼성이 10대5로 승리했다. 승리 확정 후 기쁨을 나누는 이승민 강민호 배터리의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

박진만 감독이 한국시리즈 우승 후 "숨은 MVP"로 언급했을 만큼, '불펜 마당쇠' 이승민이 없었다면 삼성 우승은 불가능했다.

그의 성공은 신체적 약점을 부단한 노력으로 바꿔낸 위대한 결과다.

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'체구가 작은 투수는 스태미너가 떨어져 쉽게 지치고, 긴 연투나 마당쇠 역할을 소화하기 힘들다'는 야구계 선입견을 멋지게 깨뜨렸다.

올 시즌 이승민은 팀이 치른 144경기 중 절반이 넘는 74경기에 등판, 68이닝을 던지며 6승 2패 23홀드 2세이브, 평균자책점 2.65라는 압도적인 성적을 거뒀다. 리그 출전 2위, 홀드 부문 2위, 팀 내 출전 1위에 해당하는 특급 활약이다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성 이승민이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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이승민은 시즌 내내 철완이었다.

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팀 내에서 가장 많은 연투 16차례, 1이닝 이상을 책임진 멀티이닝 18차례를 소화해 냈다.

올시즌 삼성 투수진 중 유일하게 '3연투'를 기록한 주인공도 그였다.

지치지 않는 스태미너는 가을 무대에서 정점을 찍었다. 플레이오프 5경기 전 경기 등판을 시작으로 한국시리즈를 포함, 삼성 투수 중 포스트시즌 최다 등판(10경기 중 8경기)을 기록하며 12년 만의 정상 탈환에 앞장섰다. "던질수록 어깨가 오히려 잘 풀린다"라는 그의 타고난 내구성은 이번 가을 삼성 뒷문의 최고 무기였다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회말 2사 만루 이승민이 김호령을 좌익수 플라이로 잡아내며 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

이승민의 성공 비결은 지독한 노력으로 일궈낸 피칭 스타일의 변화다.

데뷔 초 130㎞ 후반대에 안팎에 머물던 직구 구속을 훈련을 통해 140㎞ 중반까지 끌어올렸다.

현대 야구야구 불펜투수 치곤 빠른 편에 속하지 않지만, 이승민에게는 작은 체구를 극복하는 특유의 '디셉션(투구 숨김 동작)'과 폭발적인 팔스윙이 탑재돼 있다.

공이 투구 폼 깊숙한 곳에서 최대한 늦게 숨겨져 빠른 스윙과 함께 폭발적으로 나오다 보니 타석에 선 타자들의 시점에서는 체감속도가 150km 이상으로 느껴진다.

천하의 거포 타자들도 이승민의 공 앞에서는 타이밍을 빼앗겨 방망이가 밀리기 일쑤였다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 7회초 2사 1,3루 위기를 막아낸 삼성 이승민이 후라도의 환영을 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

여기에 도망가지 않는 '배짱 투구'가 더해졌다. 유인구로 볼넷을 남발하기보다 스트라이크 존 한가운데를 향해 거침없이 찔러 넣는 과감한 정면 승부를 즐겼다.

위기 상황일수록 '도파민이 뿜어져 나온다'고 할 만큼 압박감을 즐기는 강심장. 올 시즌 위기 상황에서 리드를 지켜낸 비율(리드 유지율)이 96.2%에 달할 만큼 무결점 위기관리 능력을 자랑했다.

최고 무대에서 최고 마무리 박영현에 맞서 "삼성 뒷문에는 내가 있다"는 자신감과 강한 사명감이 배짱투의 근원이었다.

김지찬, 김성윤이 그라운드 위에서 폭발적 스피드로 베이스를 누비며 삼성의 타선을 이끌듯, 1m74의 작은 체구, 곱상한 외모의 이승민은 마운드 위에 서는 순간 일당백 투사로 변신한다.

키가 크지 않은 투수도 충분히 성공할 수 있다는 사실. 이승민이 제대로 보여줬다. 몸이 크지 않은 꿈나무 투수들에게 큰 희망을 안긴 멋진 가을의 전설이었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com