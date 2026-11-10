"꼭 잡겠다" 왜 얘기 못하나...분위기가 심상치 않다, FA 포수 대격변 일어날까

스포츠조선DB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] FA 포수 대격변 일어날까.

2026 시즌 KBO리그가 끝났다. 기쁨, 슬픔도 잠시. 내년에도 야구는 또 이어지고, 새 시즌에 대한 준비를 해야 한다.

어떻게 보면 시즌보다 더 흥미로운 게 비시즌이다. FA 시장에서 어떤 계약이 터져나오고, 어떤 선수가 어떤 이적을 할 지에 엄청난 관심이 쏠린다.

Advertisement

올해는 한국시리즈 우승팀 삼성 라이온즈에서 두 거물급 선수들이 한 꺼번에 FA 자격을 얻게 돼 화제가 되고 있다. 그 주인공은 구자욱과 원태인. 삼성 전력의 핵심인 선수들이다. 그래서인지 한국시리즈 우승 확정 후에도 우승에 대한 감격보다 두 사람의 돈 얘기에 모든 화제가 집중되기도 했다.

그런데 FA 시장에는 대어들만 있는 게 아니다. 오히려 중소형 FA 선수들의 이동이 활발할 수 있다. 이번 스토브리그 핵심 테마는 포수다. 포수는 어느 팀에나 귀하다. 그래서인지 30대 후반 나이에도 수요가 생긴다.

Advertisement

이번 FA 시장에는 베테랑 포수들이 많이 풀린다. LG 트윈스 박동원, KIA 타이거즈 김태군, 한화 이글스 최재훈이 있다. 그런데 흥미롭게도 구단들이 "꼭 잡겠다"는 의지를 내비치지 않고 있다.

Advertisement

19일 잠실야구장에서 열린 한화와 LG의 경기. LG가 2대1로 승리하며 6연승을 달렸다. 승리의 기쁨을 나누는 손주영 박동원의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.19/

그럴만한 게 박동원은 LG와 4년 65억원 첫 FA 계약을 해 2번의 우승을 안긴 복덩이다. 하지만 30대 후반으로 접어드는 걸 피할 수 없는 지 올시즌 타력이 급감했다. LG에서 3년 연속 20홈런 이상을 기록했는데 올해 14개에 그쳤고, 타율도 2할2푼5리로 급추락했다. 또 LG가 시즌을 앞두고 비FA 다년계약을 제시했는데, 박동원이 이를 거부한 걸로 알려졌다. 그런데 성적이 떨어지니 LG도 "FA 시장에서 무조건 잡겠다" 이렇게 나서기 어려운 상황이다.

Advertisement

김태군도 마찬가지다. KIA가 김태군 이탈에 대비해 올시즌 한준수에게 주전으로 마스크를 씌워주며 출전 기회가 줄었다. 한준수의 체력이 떨어진 후 시즌 후반기 알토란 같은 활약을 해줬기에 현장에서는 "꼭 필요한 선수"라고 강조하지만, 프런트 입장에서는 FA로 많은 돈을 써야하는지에 의문 부호가 달릴 수 있다.

최재훈은 지난해까지 주전으로 활약하다, 올해 허인서라는 신예 포수에 밀려 완전히 입지가 좁아진 케이스.

Advertisement

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. KIA가 LG에 승리했다. 승리의 기쁨을 나누고 있는 KIA 전상현, 김태군. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

그렇다고 이 세사람의 가치가 완전히 추락한 것도 아니다. 박동원은 여전히 일발 장타력을 갖춘 주전급 포수다. 김태군도 투수 리드 등에서 안정감이 상당하다. 더그아웃에서 파이팅도 좋다. 확실한 주전까지는 아니어도 수비에서 경험 많은 백업이 필요하다면 최재훈도 좋은 카드다.

묘하게 원소속팀들은 구미가 크게 당기지 않는데, 다른 팀들에서는 이 선수들이 커보일 수 있는 상황이다. 실제 복수의 구단에서 김태군을 지켜보고 있다는 소문이 들리기도 한다. 만약 김태군이 새 팀으로 이적한다고 가정하면, 어찌됐든 포수는 필요하고 이 FA 포수들의 연쇄 이동이 일어날 수 있다. 물론 보상 벽을 넘어야 한다. 세 사람 모두 B등급이 예상되는데, 이 보상까지 주고 데려올 만한 선수인지에 관해 구단들이 엄청나게 주판알을 튕길 것이다.

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 5회 역전을 허용한 두산 양의지가 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

또 하나 중대 변수가 있다. 두산 베어스 간판 양의지다. 양의지는 올해로 두산과 맺은 4+2년 계약 중 4년이 채워졌다. 계약 당시 넣은 조항으로, 선수 의지에 따라 방출을 요구할 수 있다. 비FA 다년계약 제도가 있으니, 사실상 보상 없는 FA 신분이 된다. 양의지가 시장에 나오면, 모든 상황이 대혼돈으로 치달을 가능성도 있다.

Advertisement

실제 2022 시즌 후 포수들이 대거 FA가 됐을 때 포수 대이동이 일어난 적이 있다. 양의지가 NC 다이노스에서 두산으로 복귀하며, 두산에 있던 박세혁이 NC로 적을 옮겼다. 당시 LG 트윈스에서 활약하던 유강남이 롯데 자이언츠와 80억원 계약을 맺자, KIA 타이거즈에서 뛰던 박동원이 LG와 계약을 맺었다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com