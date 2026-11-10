'공식 오퍼는 진짜 있나?'…노시환의 냉혹한 현주소→美진출 vs 잔류 손익계산서

1일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 5회초 외야플라이에 아쉬워하는 한화 노시환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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[스포츠조선 고재완 기자] 협상 마감 시계가 '째깍째깍' 돌아가고 있다. 지난 1일 시작된 한화 이글스 노시환(26)의 메이저리그 포스팅 협상 기한은 미국 동부시간 12월 1일 오후 5시(한국시각 2일 오전 7시)까지다. 메이저리그 노사단체협약(CBA) 만료에 따른 직장폐쇄(락아웃) 위기까지 겹치면서 30일이라는 골든타임 안에 도장을 찍지 못하면 협상은 자동 결렬된다.

'야구선수로서의 필생의 꿈'과 '국내 최고의 대우와 안정'이라는 갈림길에 선 노시환. 과연 태평양을 건너는 것이 이득일까, 친정 한화에 남아 왕조의 주역으로 남는 것이 현명할까.

메이저리그 진출을 택할 경우, 득실은 '어느 팀으로 가느냐'에 따라 극단적으로 갈린다. 피츠버그 파이어리츠나 시애틀 매리너스 등 스몰마켓에 주전이 보장된 팀으로 간다면 득이 많을 것으로 예상된다. 피츠버그는 키브라이언 헤이스 이적 후 3루수들의 홈런이 15개(MLB 26위)에 불과할 정도로 거포가 절실하다.

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연간 400타석 이상의 꾸준한 출전 기회가 보장된다면, KBO 타자들이 겪는 '빅리그 패스트볼 적응기'를 버텨낼 수 있다. 2015년 강정호처럼 15~20홈런을 터뜨려 연착륙할 경우, 만 28~29세의 나이에 수천만 달러짜리 초대형 FA 계약을 노릴 수 있는 최고의 시나리오가 열린다.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 7회초 1사 2루 노시환이 추격의 2점홈런을 치고 강백호와 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 7회초 1사 2루 노시환이 추격의 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

반면 빅마켓 구단에 벤치 뎁스용으로 갈 경우 2~3일에 한 번 대타로 나와서는 25.7%에 달하는 삼진율을 극복할 수 없다. 1할대 타율로 추락한 뒤 '저비용 실패작' 낙인이 찍혀 마이너리그를 전전할 위험이 극도로 높다.

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확실한 주전 자리나 마이너 강등 거부권, 만족스러운 금액을 받지 못한다면 한화 잔류가 '최선의 선택'이다.

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노시환은 이미 지난 2월 한화와 최대 11년, 총액 307억 원이라는 비FA 다년 계약을 맺어뒀다. 계약이 무산되면 이 계약이 즉시 실행된다. 20대 중반의 나이에 이미 평생의 부와 안정을 확보한 셈이다.

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한화의 신축 구장에서 중심 타선으로 팀을 이끌며 영구결번과 구단 레전드의 길을 걸을 수 있다. KBO리그에서 콘택트 능력과 선구안을 한 단계 더 가다듬은 뒤, 완전한 FA 자격을 얻어 당당하게 빅리그 문을 두드릴 수도 있다.

결국 주도권은 메이저리그 구단이 아닌 노시환의 손에 있다. "주전 3루수 보장과 합당한 대우가 아니면 한화에 남겠다"는 당당한 배짱이 필요한 시점이다. 노시환의 인생을 가를 선택의 날이 다가오고 있다.

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13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 7회초 1사 2루 노시환이 추격의 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

고재완 기자 star77@sportschosun.com