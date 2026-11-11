"나를 믿고 오늘의 나를 본다" 대체불가 루키 유격수 & 거포 루키, 2026 메이저리그 신인왕 등극

CHICAGO, ILLINOIS - SEPTEMBER 17: Kevin McGonigle #7 of the Detroit Tigers looks on prior to the game against the Chicago White Sox at Rate Field on September 17, 2026 in Chicago, Illinois. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 정현석 기자]디트로이트 타이거스의 케빈 맥고니글과 신시내티 레즈의 살 스튜어트가 2026시즌 메이저리그 올해의 신인상(Rookie of the Year)을 차지했다.

전국베이스볼기자협회(BBWAA)의 투표 결과에 따르면, 맥고니글은 아메리칸리그(AL) 신인왕 투표에서 1위 표 30표 중 28표를 싹쓸이하며 압도적인 표차로 수상했다. 스튜어트 역시 내셔널리그(NL) 1위 표 20표를 얻어 득표율 1위에 올랐다.

고등학교 졸업 후 불과 3년 만에 메이저리그 무대를 밟은 맥고니글(22)은 데뷔 첫해부터 독보적인 꾸준함과 타석에서의 선구안을 선보였다.

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Sep 11, 2026; Detroit, Michigan, USA; Detroit Tigers third baseman Kevin McGonigle (7) throws to first base after dropping the ball against the Colorado Rockies in the fifth inning at Comerica Park. McGonigle was charged with an error. Mandatory Credit: Lon Horwedel-Imagn Images

올시즌 타율 0.278, 출루율 .376, 장타율 .430, 18홈런 12도루 95볼넷 100삼진으로 활약했다.

WAR(대체 선수 대비 승리 기여도) 는 7.1로 AL 전체 1위였다.

볼넷 및 안타(168개) 부문에서 AL 상위 5위 기록했다. 신인으로서는 1939년 테드 윌리엄스 이후 최초다. 그는 신인 최다 득점(97득점)과 신인 최다 안타 공동 1위도 차지했다.

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맥고니글은 수상 직후 콘퍼런스 콜을 통해 "나 자신을 믿고, 오늘의 나를 보는 것(Believing in myself and always seeing myself where I'm at today)이 가장 자랑스럽다"며 "지금 이 자리에 오기까지 제가 쏟아부은 모든 노력의 결실"이라는 멋진 소감을 밝혔다.

CINCINNATI, OHIO - SEPTEMBER 05: Sal Stewart #27 of the Cincinnati Reds reacts after hitting a single during the seventh inning against the Milwaukee Brewers at Great American Ball Park on September 05, 2026 in Cincinnati, Ohio. Justin Casterline/Getty Images/AFP (Photo by Justin Casterline / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

스튜어트(22)는 팀의 타선 공백 속에서도 압도적인 거포 능력을 자랑하며 신시내티 프랜차이즈 역사를 새로 썼다.

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올 시즌 타율 0.263, 출루율 0.330, 장타율 0.457, 32홈런 112타점 15도루를 기록했다.

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신시내티 구단 역사상 최초로 '30홈런-100타점'을 기록한 루키로, 역대 메이저리그 신인 중 단 5명만 달성한 '100타점-15도루'를 달성했다.

정규시즌 162경기 전 경기에 출전한 그는 "매일 팀원들을 위해 현장에 나갈 수 있다는 점이 가장 큰 자부심"이라며 팀을 위한 헌신을 강조했다.

Cincinnati Reds' Sal Stewart (27) is caught stealing by Atlanta Braves second baseman Ozzie Albies during the fifth inning of a baseball game, Thursday, Sept. 24, 2026, in Atlanta. (AP Photo/Erik S. Lesser)

내셔널리그에서는 뉴욕 메츠 카슨 벤지(1위 표 7표, 20-20 달성)와 세인트루이스 카디널스의 JJ 웨더홀트(1위 표 3표)가 뒤를 이었다.

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아메리칸리그에서는 클리블랜드 가디언스의 좌완 선발 파커 메식(1위 표 2표, 12승 9패 ERA 2.56)과 보스턴 레드삭스 페이튼 톨리(3위 표 12표, ERA 3.03 171탈삼진)가 차례로 이름을 올렸다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com