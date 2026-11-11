한국계 2루수 놀라운 수비력 "압도적 재능은 아니다" 겸손까지...'외야는 PCA, 내야는 웨더흘트' NL 신인 3위

JJ 웨더홀트는 조모가 한국인으로 올해 NL 신인왕 투표에서 3위에 올랐다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]세인트루이스 카디널스 2루수 JJ 웨더홀트가 내셔널리그(NL) 올해의 신인 투표에서 3위에 올라 주목받고 있다. 그는 조모가 한국인이다.

전미야구기자협회(BBWAA)는 10일(한국시각) 양 리그 올해의 신인을 발표했다.

아메리칸리그(AL)는 디트로이트 타이거스 내야수 케빈 맥고니글이 1위표 30개 중 28개를 휩쓸어 영예를 안았고, NL에선 신시내티 레즈 1루수 샐 스튜어트가 1위표 20개 등 170을 획득해 여유있게 최고의 신인으로 뽑혔다.

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그런데 이들 못지 않은 관심을 받는 선수가 웨더홀트다.

웨더홀트는 1위표 3개, 2위표 12개, 3위표 6개 등을 얻으며 총 99점으로 스튜어트와 뉴욕 메츠 외야수 카슨 벤지(107점)에 이어 NL 3위에 랭크됐다.

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그는 공수주 능력을 고루 갖춘 전천후 내야수다. 올해 빅리그에 데뷔해 139경기에서 타율 0.242(537타수 130안타), 17홈런, 51타점, 89득점, 14도루, 64볼넷, OPS 0.704, bWAR 4.5를 마크했다. 톱클래스는 아니지만 파워와 정확성 기동력을 리그 평균 이상의 수준으로 발휘했다.

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JJ 웨더홀트는 올시즌 전체 야수들 가운데 FRV와 OAA 두 부문서 모두 2위에 올랐다. AFP연합뉴스

시카고 컵스 중견수 피트 크로우-암스트롱. UPI연합뉴스

웨더홀트의 강점은 사실 공격보다는 수비다. 수비력으로 단번에 팬들을 사로잡았다.

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스탯캐스트가 집계하는 수비득점가치(Fielding Run Value) 부문서 +23으로 전체 야수들 중 2위에 올랐다. 평균이상아웃지수(Outs Above Average) 부문서도 +25로 2위였다. 두 부문 1위는 각각 +26을 기록한 시카고 컵스 중견수 피트 크로우-암스트롱이다. 그는 사실상 수상을 확정한 NL MVP 후보다. 다시 말해 전체 내야수 중 수비력이 가장 좋은 선수가 웨더홀트라고 보면 된다.

웨더홀트는 이날 수상자로 결정된 직후 MLB네트워크 인터뷰에서 "난 항상 야구의 모든 영역에서 잘해야 한다는 생각을 갖고 있었다"며 "압도적인 재능을 타고난 편은 아니기 때문에 내가 가진 모든 기량을, 특히 빅리그에서 남김없이 발휘하고자 했다"며 "올해는 내 커리어의 대부분을 보낸 2루에서 성장한 것 같아 정말 즐거웠다"고 담담하게 소감을 나타냈다.

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이어 그는 "그저 즐겁게 하면서 경쟁력을 발휘하려고 했는데 덕분에 좋은 시즌을 보낼 수 있었다"고 덧붙였다.

JJ 웨더홀트. AFP연합뉴스

웨더홀트는 2002년 9월 생으로 웨스트버지니아대 3학년에 재학중이던 2024년 드래프트 1라운드 전체 7순위로 세인트루이스의 지명을 받고 입단해 마이너리그 1년 6개월을 거쳐 올해 메이저리그에 데뷔했다.

웨더홀트는 2024년 싱글A, 2025년 더블A와 트리플A에서 초고속 성장 과정을 밟고 올해 정규시즌 개막 로스터에 합류해 3월 27일 부시스타디움에서 열린 탬파베이 레이스와의 개막전에 리드오프 2루수로 선발출전하며 빅리그 데뷔전을 치렀다.

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웨더홀트는 한국인의 피가 흐르고 있다. 조모가 주한미군으로 근무하던 조부를 만나 결혼해 미국으로 이주했다. 그러나 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 대표팀에 뽑힐 자격에는 미치지 못한다. WBC 규정상 부모 중 한국인이 있어야 태극마크를 달고 뛸 수 있다. 웨더홀트는 올초 WBC를 앞두고 "규정상 한국 대표팀에 합류하는데 자격이 조금 부족해 안타깝다"고 했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com