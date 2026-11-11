김혜성 LAD 잔류 확실시! 트레이드 유력 카드 4인에 없다…외야 유망주 2인 정리 대상 지목→에르난데스·스톤 포함

김혜성. 사진=LA 다저스

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 한국인 선수 김혜성을 트레이드 카드로 사용할 가능성은 적어 보인다. 테오스카 에르난데스와 개빈 스톤, 그리고 일부 외야 유망주가 유력한 트레이드 후보로 거론됐다.

'다저스 웨이'는 10일(한국시각) '다저스에는 다른 팀으로 내보낼 수 있는 잠재적인 트레이드 카드들이 있다'며 이번 오프시즌 다저스가 트레이드할 가능성이 가장 큰 선수 4명을 소개했다.

AFP연합뉴스

제일 먼저 언급된 선수는 외야수 에르난데스다. 다저스가 에르난데스를 트레이드할 수 있다면, 팀 내 최고 유망주로 꼽히는 호수에 더파울라가 다음 시즌 좌익수로 선발 출전할 수 있다. 에르난데스는 최근 2년 연속 부진한 시즌을 보냈다. 하지만 그를 2년 동안 보유할 수 있는 권리와 타격에서 보여줄 수 있는 잠재력은 거포를 영입해 타선을 강화하려는 다른 구단들에 매력적인 요소가 될 수 있다고 매체는 평가했다.

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두 번째는 선발 투수 스톤이다. 다저스는 이번 겨울 투수진 보강이 필요하지만, 스톤은 여전히 트레이드 대상이 될 수 있는 선수다. 2024년 이후 거의 투구하지 못했기 때문이다. 스톤은 2024년 10월 어깨 수술을 받았으며, 그해 9월 이후 메이저리그 마운드에 오르지 못했다. 그는 부상을 당하기 전인 2024시즌 25경기에 선발 등판해 11승 5패, 평균자책점 3.53, 116탈삼진을 기록했다.

사진=그레이트 레이크스 룬스

유망주 중에서는 마이크 시로타가 트레이드 후보로 꼽힌다. 다저스는 젊은 외야수 자원이 풍부하가 때문에 시로타를 내보내도 타격이 없다. 다저스는 중견수 앤디 파헤스와 앞으로 4시즌 더 함께할 수 있는 상황이며, 더파울라도 메이저리그에서 본격적인 활약을 시작할 예정이다.

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매체는 '지금이 시로타를 트레이드할 적기다'며 '23세의 나이에 좋은 시즌을 보낸 만큼, 그는 상당한 트레이드 가치를 지니고 있다'고 설명했다.

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마지막도 마찬가지로 외야수 유망주인 제임스 팁스 3세다. 팁스는 2026시즌 좋은 타격감을 보였다. 다저스 산하 트리플A 오클라호마시티 소속으로 141경기에 출전해 타율 0.287, 출루율 0.409, 장타율 0.532, OPS 0.941을 기록했다. 홈런 30개와 타점 107개를 마크했다. 팁스는 빅리그로 진출할 준비가 됐다는 평가를 받는다. 경쟁이 치열한 다저스 외에 외야수 보강을 원하는 여러 구단에 도움을 줄 수 있을 것으로 분석된다.

22일 오후 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 '2024 KBO리그 미디어데이'. 포부를 밝히고 있는 키움 김혜성. 소공동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2024.03.22/

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한편, 김혜성은 지난 시즌 출전 기회를 거의 받지 못했고, 트리플A에 머무는 기간이 길어지면서 트레이드설이 꾸준히 돌았다. 다저스가 아니라면 충분히 주전 자리를 꿰찰 수 있다는 평가가 우세했기 때문이다. 그러나 포스트시즌 명단에는 합류하면서 여전히 다저스가 그를 필요로하고 있다는 것을 알 수 있었다. 2027시즌을 앞두고 경쟁자들이 일부 이탈하면서 김혜성의 출전 기회가 늘어날 것이라는 전망이 나오고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com