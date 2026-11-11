'한화의 노시환' 명단 누락 대충격! '주목할 FA 50인' 제외…日 선수는 5명 포진→MLB 냉혹한 현실 직시

23일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 3회말 1사 1루 노시환이 외야플라이로 물러나며 아쉬워하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.23/

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[스포츠조선 강우진 기자]메이저리그 다수의 구단과 연결되고 있는 노시환이지만, 현지에서의 평가는 여전히 냉혹하다. 시장에 나온 다른 FA(자유계약선수)들과 비교하면 50위권에도 들지 못하는 게 현실이다.

'블리처 리포트'는 10일(한국시각) '타릭 스쿠벌을 제외하면 이번 시장은 최근 몇 년 사이 가장 약한 선수층을 갖췄다'며 이번 FA 시장에 나온 선수들의 순위를 매겼다. 애석하게도 한화의 노시환은 이 명단에서 제외됐다. 앞서 MLB닷컴의 톱 30 명단에 들지 못한 데 이어 또 한 번의 충격적인 결과다.

27일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 2차전. 1회초 1사 노시환이 솔로포를 친 후 환호하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.27/

노시환은 오프시즌 한화 이글스와의 11년 총액 307억원의 비FA 다년 계약을 포기하고, 메이저리그에 도전하는 한국 선수다. 세인트루이스 카디널스와 뉴욕 양키스, 시애틀 매리너스, LA 에인절스, 토론토 블루제이스, 피츠버그 파이리츠 등 다수의 구단과 링크되면서 메이저리그 진출에 대한 기대감을 키우는 상황이었다.

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노시환은 지난 8시즌 동안 KBO리그 한화에서 뛰었다. 그는 957경기에서 타율 0.267, 출루율 0.353, 장타율 0.457, OPS 0.810을 기록했다. 지난 시즌에는 타율 0.283, 출루율 0.360, 장타율 0.505, OPS 0.865를 마크했으며, 2루타 21개, 29홈런, 96타점을 올리며 거포로서의 역량을 보여줬다.

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

이 같은 활약에도 메이저리그 시장은 여전히 한국 선수들에게 냉혹하다. 일본프로야구(NPB) 출신을 KBO리그보다 높게 평가하는 경향이 있다. 이로 인해 일본 선수들은 해당 명단에 골고루 포진하면서 신뢰를 받고 있다. 스즈키 세이야(2위), 사토 데루아키(5위), 다이라 가이마(19위), 이미나가 쇼타(21위), 이토 히로미(37위)가 순위권에 들었다.

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스즈키는 타격에서 확실한 강점을 제공한다는 이유로 상위권에 랭크됐다. 그는 최근 4시즌 동안 OPS+ 약 130과 25홈런 수준의 성적을 꾸준히 유지했다. 또한 올해 수비에서도 상당한 역량을 보여줬다는 평가를 받는다.

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사토는 무네타카 무라카미와 자주 비교되는 거포다. 수비와 헛스윙 문제에 대한 의문은 여전하지만, 엄청난 장타력을 갖춘 좌타자임은 틀림 없다. 무라카미와 오카모토 가즈마가 메이저리그에서 성공적인 성과를 낸 후 사토에 대한 기대도 덩달아 커지고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

<블리처 리포트 선정 메이저리그 FA 톱 50 순위>

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1. 타릭 스쿠벌

2. 스즈키 세이야

3. 랜디 아로사레나

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4. 마이클 킹

5. 사토 테루아키

6. 프레디 페랄타

7. 트레버 로저스

8. 브랜든 로우

9. 아드리안 모레혼

10. 데이비드 베드나

11. 제이크 바우어스

12. 라이언 제퍼스

13. 소니 그레이

14. 닉 마르티네스

15. 루이스 아라에스

16. 재즈 치좀 주니어

17. 이안 햅

18. 케빈 가우스먼

19. 다이라 가이마

20. 타일러 말리

21. 이마나가 쇼타

22. 클레이 홈스

23. 포스터 그리핀

24. 타이 프랜스

25. 닉 피베타

26. 마이클 소로카

27. 더스틴 메이

28. 케이시 마이즈

29. 레이셀 이글레시아스

30. 에밀리오 파간

31. 브라이언 아브레우

32. 알렉스 베시아

33. 에반 필립스

34. 마우리시오 두본

35. 카슨 켈리

36. 달튼 바쇼

37. 이토 히로미

38. 작 페더슨

39. JP 크로퍼드

40. 타일러 스티븐슨

41. 폴 블랙번

42. 스티븐 오커트

43. 조나단 로아이시가

44. 데이비드 피터슨

45. 로비 레이

46. 알렉 봄

47. 글레이버 토레스

48. 테일러 워드

49. 션 뉴컴

50. 브록 버크