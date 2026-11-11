김하성 아직 안 죽었다! 메이저리그 포기하긴 일러→필라델피아 영입 관심…"반등이 필요한 선수 찾는다"

2020 KBO리그 LG 트윈스와 키움 히어로즈의 더블헤더 1차전이 25일 서울 잠실야구장에서 열렸다. 1회초 1사 키움 김하성이 타구에 맞은 뒤 고통을 호소하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2020.06.25/

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[스포츠조선 강우진 기자]김하성이 지난 시즌 실패했다고 메이저리그 생활을 포기하기에는 다소 이른감이 있다. 현지 매체가 필라델피아 필리스를 김하성의 유력한 행선지로 소개됐다.

필라델피아 필리스 소식을 주로 전하는 '필리스네이션'은 10일(한국시각) '필라델피아는 유틸리티 내야수 자리를 채우기 위해 반등이 필요한 선수를 찾고 있는 것으로 전해졌다'며 '과거 샌디에이고 파드리스와 탬파베이 레이스, 애틀랜타 브레이브스에서 뛰었던 유격수 김하성을 영입 후보로 주시하고 있다'고 보도했다.

김하성은 지난 시즌 애틀랜타에서 뛰었다. 그러나 오프시즌 도중 빙판길 위에서 미끄러져 오른손 중지 힘줄이 파열되는 부상을 당했다. 해당 시즌 김하성은 타율 0.116, OPS 0.359라는 저조한 성적을 기록했다.

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AFP연합뉴스

샌디에이고 시절 정상급 유격수로 여겨졌던 김하성은 이제는 FA(자유계약선수) 시장에 나와 다른 팀의 선택을 간절히 기다리고 있다. 2026시즌보다 더 나쁜 성적을 기록하기는 어려울 것으로 분석되기에 반등이라는 단어에 가장 어울리는 선수다.

필라델피아의 에드문도 소사는 FA 신분이며, 다년 계약을 원하고 있다. 소사가 팀을 떠난다면 필라델피아는 유격수 수비까지 소화할 수 있는 새로운 유틸리티 내야수가 필요해진다. 김하성은 유격수 자리를 맡을 수 있다. 특히 수비에서 불안한 모습을 보이는 트레이 터너를 유격수가 아닌 다른 포지션으로 이동시켜야 하기에 김하성의 영입은 적절한 선택으로 여겨진다.

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문제는 최근 필라델피아가 FA 시장에 있는 선수를 단기 영입해 실패를 거둔 기억이 있다는 점이다. 필라델피아는 지난해 아돌리스 가르시아를 주전 우익수로 기용하기 위해 1년 1000만달러(약 134억원) 계약을 맺었다. 가르시아는 외야 수비에서는 팀에 큰 도움이 됐지만, 공격에서는 생산적인 모습을 보여주는 데 어려움을 겪었다. 그는 오른쪽 광배근 파열 부상을 당하면서 시즌 절반이 넘는 기간을 결장하기도 했다.

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필라델피아가 FA 단기 계약에 대한 안 좋은 기억을 뒤로하고 김하성을 영입할 지가 관전 포인트다. 지난 시즌 부상으로 시작해 스프링 캠프부터 몸을 만들지 못한 것이 김하성의 부진에 영향을 끼쳤다. 김하성은 시즌 막판부터는 본래의 타격감을 조금이나마 되찾는 모습이었다. 다음 시즌을 부상 없이 체계적으로 준비해 시작한다면 충분히 성적 반등을 끌어낼 수 있는 선수다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com