'20→85' 왕조의 안방마님 공식발표, "저 은퇴합니다"→'플레잉' 사라진다 [미야자키 인터뷰]

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 한화의 경기. 수비하는 이재원 포수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.06.25/

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[미야자키=스포츠조선 이종서 기자] "이제 정식으로 코치를 하게 됐습니다."

이재원(38·한화 이글스)은 올 시즌 '플레잉 코치'로 시즌을 보냈다. 1군과 퓨처스리그 출전 경기는 없지만, 언제든 경기에 나갈 수 있는 상태로 있었다.

이제 이재원은 '플레잉'이라는 말은 지우고 그라운드에 선다. 선수로서 공식적으로 은퇴하고, '코치'로서 역할을 한다.

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이재원은 "주변에서 '은퇴를 안 했는데 코치를 한다'와 같은 말도 있어서 은퇴를 한다고 이야기를 해야할 것 같긴 하더라"고 웃으며 "이제 정식으로 코치를 하니 등번호도 20번에서 85번으로 바뀐다"고 말했다.

2006년 SK 와이번스(현 SSG 랜더스) 1차 지명으로 입단한 이재원은 세 차례의 한국시리즈 우승(2008년, 2018년, 2022년)을 달성했다.

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'SK 원클럽맨'이었던 그는 2023년 시즌을 마치고 자진 방출을 요청했다. 입지가 좁아진 상황에서 새로운 팀에서 출발하겠다는 의지였다.

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한화가 그를 품었다. 연봉 5000만원으로 1군 최저 수준이었지만, 이재원은 72경기에 출전해 최재훈과 함께 한화의 안방을 지켰다.

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지난해 98경기에 출전하며 정규시즌 2위 및 한화의 19년 만의 한국시리즈 진출을 일궈냈던 그는 시즌을 마치고 '플레잉코치' 변신을 알렸다.

이재원은 "언젠가는 이런 시기가 올 거라고 생각을 했다. 그래도 좋은 팀에 와서 2년 동안 후배들 덕에 잘 하고 마무리할 수 있는 거 같다"라며 "코치 세미나를 다녀오면서 실감이 나더라. 확실히 어렵더라. 준비할 것도 많고 공부할 것도 많더라"라며 "사실 코치를 바로 했다면 부족한 부분도 많고, 내 경험적인 면만 후배들에게 이야기를 할 것 같아 참 어려웠을 거 같다. 그래도 플레잉코치를 하면서 코치님들께 배우고, 선수들에게도 배울 수 있는 1년이 될 거 같다"고 밝혔다.

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5일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 7이닝 1실점으로 호투한 와이스와 포옹하는 이재원. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025..5.5

이제 정식 코치가 된다. 지난달 31일부터 진행 중인 한화 육성 맞춤형 1차 캠프에 함께 구슬땀을 흘리고 있는 이재원은 "이제 진짜 은퇴한다. 플레잉과는 다르다. 선수들이 부르는 호칭도 다르고 이제 조금씩 실감나는 것 같다. 작년에는 선수들이 '코치님'이라고 하기도 하고 '선배님'이라고도 했는데 이제 '코치님'이라고만 하더라"고 밝혔다. 이어 "아무래도 코치는 선수들을 서포트하는 일이다보니 선수들이 조금 더 편하게 다가오는 것 같다"고 이야기했다.

올 시즌 플레잉코치를 하면서 서산 퓨처스에만 있었다. 그는 "재미있는 시간이었다. 사실 코치는 하고 싶어도 자신은 없었다. 내가 가지고 있는 경험으로만 선수들에게 이야기를 할 것 같아서 두려움이 많았다. 배우고 싶었는데 운좋게 쓰루오카 코치님을 만나고, (김)정민 코치님에게도 기술적인 것을 많이 배웠다"고 밝혔다.

현역 선수로서 시간이 얼마 남지 않은 선수들은 대부분 명확하게 '은퇴'라는 말과 함께 '제 2막'을 연다. 반면 '플레잉코치'의 길을 걷게 되면서 이재원은 '은퇴'라는 단어를 서서히 받아들일 수 있었다. 플레잉코치를 하면서 일종의 '은퇴 완충 지대'가 생긴 셈이다. 이재원은 "그만두고 코치를 바로 하는 선수가 있지만, (플레잉 코치는) 일단 교육을 받는다고 생각한다"라며 "정말 권장할 만한 것"이라고 했다.

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보직은 지금대로 이뤄진다면 1군 배터리코치가 유력하다. '명포수 조련사' 강인권 코치가 수석으로 있는 만큼, 이재원은 정식 코치가 돼서도 또 한 번의 배움의 시간은 있다. 이재원은 "엄청 든든하다. 큰 산이 옆에서 버티고 있어서 내가 할 수 있는 걸 마음껏 펼칠 수 있을 것 같다. 강 코치님도 '내가 힘이 돼줄테니 옆에서 하고 싶은 걸 다해라'라는 말을 해주셨어서 큰 도움을 받을 것 같다"고 밝혔다.

이재원은 "많이 운동도 해보고 우승, FA도 다해봤다"라며 "선수 생활에 진짜 후회는 없다"고 한층 홀가분한 마음을 전했다.

미야자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com