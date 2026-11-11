'한화 거포 노시환' 만든 ML 타격 장인, 또 한 번 뭉치나…'FA 큰손' 메츠의 선택은

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[스포츠조선 박상경 기자] 메이저리그 포스팅에 도전 중인 노시환(25·한화 이글스)이 다시 은사의 품에 안길까.

MLB네트워크의 존 모로시 기자는 11일(한국시각) '뉴욕 메츠의 새로운 공동 타격코치 조니 워싱턴은 2021시즌 한화에서 노시환의 성장에 큰 영향을 미쳤다'고 소개했다. 워싱턴 코치는 2021년 카를로스 수베로 감독의 요청으로 한화 1군 타격 코치로 부임해 노시환과 인연을 맺은 바 있다.

당시 프로 3년차였던 노시환은 '차세대 거포'라는 수식어를 달고 있었다. 그러나 프로 데뷔 후 2년 동안 성장이 더디다는 평가를 받았다. 워싱턴 코치와 인연을 맺은 뒤 달라졌다. 2021시즌 타율 0.271(458타수 103안타) 18홈런 84타점, 출루율 0.386, 장타율 0.466, OPS(출루율+장타율) 0.852를 기록했다. 프로 데뷔 후 처음으로 100안타를 돌파했고, 타율, 홈런, 타점, 출루율, 장타율, OPS 등 모든 지표가 상승했다. 특히 33개의 볼넷을 골라내는 과정에서 삼진 116개를 당했던 전년과 달리, 볼넷 숫자가 73개로 두 배 이상 증가한 반면, 삼진은 107개로 오히려 줄었다.

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워싱턴 코치는 샌디에이고 파드리드 최연소 타격 메인코치 타이틀을 비롯해 빅리그 시절 작 피더슨, 코리 시거, 코디 벨린저, 페르난도 타티스 주니어 등 스타로 발돋움한 선수들을 키워낸 바 있다. 한화 부임 후 선구안 및 타격 능력 향상을 위해 직접 한글로 '가운데'라고 쓴 머리띠, 녹색 선글라스를 쓰고 선수들과 적극적으로 소통하면서 타격 향상을 이뤄냈다.

당시 노시환도 워싱턴 코치 효과를 인정한 바 있다. 그는 "투수가 던지는 유인구를 안치고 실투나 내가 노린 공이 왔을 때 강하게 치니 결과가 좋게 나오는 것 같다"며 "코치님께서 가운데를 보고 노린 공만 쳐라고 타석에 들어가기 전부터 계속 얘기를 하신다. 우리나라 코치님들도 하시는 말씀이지만 워싱턴 코치님은 계속 말씀하신다. 기본적인 것이지만 가장 중요하게 생각하시기 때문에 많이 말씀을 해주시니까 세뇌당한다. 처음엔 미들(middle)이라고 영어로 했지만 이젠 아예 한국어로 '가운데'라고 말씀하신다"고 밝힌 바 있다.

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워싱턴 코치는 그해 시즌을 마친 뒤 시카고 컵스의 스카우트를 받아 다시 미국으로 돌아갔다. 이후 LA 에인절스, 애틀랜타 브레이브스를 거쳐 최근 메츠의 공동 타격코치로 자리를 옮겼다.

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메츠 소식을 전하는 라이징애플은 워싱턴 코치의 존재가 노시환에게 메츠를 매력적인 선택지로 만들 수 있다고 전망했다. 매체는 '메츠가 워싱턴을 영입했다고 해서 노시환과 계약하는 것은 아니다. 그러나 노시환이 메츠를 선택하는 데 조금 더 관심을 가질 수는 있다'고 평가했다. 이어 '워싱턴은 노시환이 프로 3년 차였던 2021년 그의 성장에 영향을 미쳤다. 젊은 선수와 문화적 장벽을 넘어 소통할 수 있는 지도자라는 점을 보여준다'고 설명했다.

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하지만 메츠가 실제로 노시환 영입에 나설지는 미지수다. 노시환의 주 포지션인 3루에는 보 비셋이 버티고 있다. 비셋은 지난달 옵트아웃 권리를 행사하지 않고 2027시즌에도 메츠에 잔류하기로 결정했다. 내년 연봉만 4200만달러다. 비셋 뿐만 아니라 브렛 베이티, 마커스 시미언 등 다른 내야 자원도 보유하고 있다. 노시환을 영입하려면 기존 선수들의 포지션을 조정하거나 그에게 1루수 역할을 맡기는 방안을 고려해야 한다.

타격 생산력 역시 의문부호를 떼지 못하고 있다. 미국 야구 분석가 대니얼 웩슬러는 "노시환은 KBO리그에서 삼진율 26%, wRC+ 127, 볼넷 비율 8.9%를 기록했다. 괜찮지만 압도적이지는 않다. 3루 이외의 포지션 경험도 매우 제한적"이라고 지적했다. 라이징애플 역시 '노시환이 KBO리그에서의 공격 생산력이 메이저리그에서 그대로 유지되기는 어렵다'고 전망했다. 그러면서도 '메츠가 단기계약을 통해 노시환의 장타력에 투자할 여지가 있다'고 봤다.

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KBO를 대표하는 거포로 성장한 노시환에게 워싱턴 코치와의 재회는 메이저리그 생존의 또다른 열쇠가 될 수도 있다. 메츠의 움직임에 관심이 쏠릴 수밖에 없는 노시환이다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com