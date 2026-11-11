돈전쟁 시작! 뉴욕M, 가장 먼저 스쿠벌 만난다 "가장 유력한 구단" 美...오히려 LAD는 조용

데이비드 스턴스 뉴욕 메츠 야구 부문 사장이 11일(한국시각) 단장 미팅이 열리는 라스베이거스 아리아 리조트 & 카지노에 도착해 취재진과 인터뷰하고 있다. AFP연합뉴스

태릭 스쿠벌이 다음 주 뉴욕 메츠 구단과 첫 협상에 나선다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 단장 미팅이 11일(이하 한국시각) 라스베이거스에서 공식 개막된 가운데 FA 선발투수 태릭 스쿠벌이 빅마켓 구단들을 잇달아 만난다.

가장 먼저 움직이는 구단은 뉴욕 메츠. 다음 주 데이비드 스턴스 메츠 사장과 에이전트 스캇 보라스가 첫 대면 협상을 갖는다.

뉴욕포스트 칼럼니스트 존 헤이먼은 이날 양측의 첫 회동 소식을 전하면서 '스쿠벌은 현시점에서 메츠의 중요한 타깃이다. 그는 캘리포니아에서 복수의 구단들과 잇달아 미팅을 열 예정'이라고 보도했다.

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헤이먼은 앞서 지난 10일 '메츠가 스쿠벌을 영입할 가장 유력한 곳으로 여겨진다'고 전한 바 있다.

2024년과 2025년, 두 차례 사이영상을 수상한 스쿠벌은 올해 디트로이트 타이거스와 LA 다저스에서 26경기에 등판해 158⅔이닝을 던져 12승7패, 평균자책점 2.72, 186탈삼진, WHIP 0.96을 마크했다. 포스트시즌서도 2차례 선발등판해 11이닝 동안 3실점하는 호투를 펼쳤다. 지난 5월 왼쪽 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 받고 6주 만에 재활을 마치고 돌아와서도 최정상급 기량을 이어갔다.

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특히 스쿠벌은 디트로이트 시절을 포함해 포스트시즌 8경기에서 50⅔이닝 동안 평균자책점 2.13, 70탈삼진을 기록해 가을야구서도 강세를 이어왔다.

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스티브 코헨 뉴욕 메츠 구단주. AP연합뉴스

거액을 투자하고도 2년 연속 가을야구에 오르지 못한 메츠는 선발진 확보가 시급한 상황이다. 에이스가 절실하다. 부자 구단주인 스티브 코헨은 매년 오프시즌 공격적인 선수 영입을 지시해 왔다. 투수에 거액을 쏟는 걸 꺼리던 스턴스 사장이 이번에는 스쿠벌에 전념한다는 계획이다.

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메츠와 함께 스쿠벌의 유력 행선지로 거론되는 원소속팀 다저스도 다음 주 회동을 가질 것으로 보인다. 다저스는 6인 로테이션을 구성할 자원들은 갖추고 있으나, 야마모토 요시노부를 제외하면 부상 이슈를 달고 있다.

헤이먼은 이밖에 샌프란시스코 자이언츠, 필라델피아 필리스, 토론토 블루제이스도 스쿠벌 쟁탈전에 나설 구단으로 꼽았다.

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여기에 샌디에이고 파드리스가 복병으로 등장했다. MLB네트워크 존 모로시 기자는 지난 10일 '파드리스는 이미 스쿠벌에 관심이 있다는 걸 공개적으로 표시해왔다'고 전했다.

브랜든 곰슨 다저스 단장이 11일(한국시각) 단장 미팅이 열리는 라스베이거스 아리아 리조트 & 카지노에 도착해 취재진과 인터뷰하고 있다. AFP연합뉴스

선발 요원 5명이 한꺼번에 FA 시장에 나간 시카고 컵스도 당초 이 뜨거운 쟁탈전에 적극 뛰어들 것으로 예상됐으나, 한발 물러난 모양새다. 디 애슬레틱은 '컵스가 스쿠벌을 둘러싼 영입 경쟁에 뛰어들 가능성은 낮아 보인다'며 '컵스는 스쿠벌을 포기하더라도 다른 FA 투수들에 대해 최소한 상황을 체크할 것으로 예상된다'고 전했다.

컵스는 이마나가 쇼타, 매튜 보이드, 데이비드 피터슨, 케빈 가우스먼, 클레이 홈즈 등 5명의 선발투수가 FA 시장에 나가 로테이션을 다시 구축해야 한다. 그럼에도 스쿠벌 쟁탈전에 큰 관심이 없다는 것이다.

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태릭 스쿠벌. UPI연합뉴스

스쿠벌이 '돈'을 가장 중요한 선택 기준으로 삼는다면 메츠가 가장 유리한 구단이라고 봐야 한다. 2년 전 후안 소토를 놓고 뉴욕 양키스와 접전을 벌인 끝에 15년 7억6500만달러 계약을 해준 구단이다. 북미 프로스포츠 역사상 최대규모의 계약 기록이다.

스쿠벌에 대해서는 역대 투수 최고액을 만들어 줄 수 있다. 야마모토의 총액 최고기록(3억2500만달러)과 맥스 슈어저와 저스틴 벌랜더가 공동 보유 중인 최고 평균 연봉(AAV) 기록(4333만달러)을 모두 갈아치울 태세다.

현지 주요 언론들이 예상한 계약 규모를 보면 ESPN 8년 3억5200만달러, 팬그래프스 10년 3억8000만달러, MLBTR 9년 4억2500만달러, 디 애슬레틱 9년 4억500만달러다. 소토의 경우 실제 합의된 조건이 이 매체들이 당시 내놓은 예상치를 훨씬 넘어섰다는 점에서 스쿠벌은 경쟁 양상에 따라 5억달러 이상도 점쳐진다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com