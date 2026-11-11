'이도류 걱정 끝' 前 단장의 오타니 해결책 제시. '전반기 구원투수-후반기 선발 전환' 근데 이게 될까

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이 EPA 연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이 Imagn Images 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]전 메이저리그 단장 출신 칼럼니스트가 LA 다저스의 오타니 쇼헤이의 색다른 이도류 방식을 제안해 화제다.

예전 신시내티 레즈와 워싱턴 내셔널스에서 단장을 맡았던 짐 보든은 최근 한 라디오 방송에서 오타니를 내년시즌 이도류를 하지만 전반기엔 선발이 아닌 구원 투수로 나서는 것을 제안했다. 굳이 선발 투수로 나서는 것보다는 먼저 구원 투수로 나서면서 몸을 만든 뒤 후반기에 선발로 전환해 포스트시즌을 대비하자는 것.

오타니는 올해 선발 투수와 타자를 모두 하는 이도류를 나섰다가 결과적으로 두마리 토끼를 모두 놓치는 결과를 낳았다.

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투수로는 14경기서 85⅔이닝을 던지며 8승2패 평균자책점 1.79를 기록했고, 타자로는 139경기에 출전해 타율 2할7푼5리(523타수 144안타) 30홈런 81타점을 올렸다. 투수와 타자 성적이 그리 나쁜 것은 아니었지만 문제는 부상으로 인해 시즌 막바지와 포스트시즌에서 제 활약을 못했다는 것이다. 무릎 부상이 투수와 타자 모두에 악영향을 끼쳤다. 투수쪽으론 후반기에 던지지 못했고, 타자로도 막판엔 휴식을 해야했다.

포스트시즌에서도 자존심을 구겼다. 디비전시리즈와 챔피언십 시리즈 8경기에서 타율 1할9푼2리(26타수 5안타)에 홈런 1개에 3타점에 그쳤다. 오타니의 무기력에 다저스도 밀워키 브루어스에 패하며 월드시리즈 진출에 실패했다.

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그의 막바지 부진에 팬들의 실망감이 커지며 '이도류'에 대한 한계점이 온게 아니냐는 의견이 많아지고 있다. 어떤 LA 지역 매체는 오타니가 이도류를 계속 고집하면 트레이드도 고려해야 한다는 강경한 의견을 내기도 했다.

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이도류에 대한 인식이 안좋아지는 상황이지만 오타니는 내년시즌에도 이도류에 도전할 생각이다.

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그런데 보든은 초반엔 구원 등판을 하면서 몸을 아끼고 후반에 선발 등판하면서 포스트시즌까지 건강한 몸을 이어가는 것을 제안했다. "타자로서의 높은 퍼포먼스를 유지하면서 10월의 포스트시즌을 위해 투수로서도 최고의 상태를 갖추기 위해서"라고 했다.

선발 투수는 등판일이 정해지지만 구원은 언제 등판할지가 정해지지 않는다. 등판이 들쭉날쭉하기 때문에 오히려 오타니의 타격 페이스가 흐트러질 위험이 있다. 하지만 보든은 구원 등판도 일주일에 한두번으로 1,2이닝으로 정해놓고 던지면 된다고 했다.

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블레이크 스넬처럼 선발진 중에 5,6이닝 정도만 던지는 투수가 등판하는 날에 2이닝 정도를 맡기는 식이다. 스넬 뒤에 곧바로 오타니를 붙이면 2명이 7,8회까지 끌고가면서 불펜 투수를 아낄 수 있다.

보든은 "8월부터 선발로 전환해 12경기 정도를 던지면 어깨 피로를 줄이면서 최상의 컨디션으로 포스트시즌에 들어갈 수 있을 것이다"라고 주장했다.

오타니는 2013년 일본 니혼햄 파이터스에 입단한 이후 일본과 미국에서 총 199경기에 등판했는데 이 중 구원 등판은 일본에서 3경기 뿐이었고 메이저리그에서의 114경기는 모두 선발이었다.

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사이영상에 도전하는 오타니로서는 받아들이기 쉽지 않은 제안이다. 하지만 올시즌 부상을 당했던 오타니로선 이제는 고려해볼만한 방안이다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com