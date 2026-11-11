'류지현호' 첫 경기 치른다! 그런데 베이스 코치가 사라진다고? "두산에 양해를 구했는데…" [미야자키 현장]

사진제공=한화 이글스

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[미야자키=스포츠조선 이종서 기자] '류지현호'의 첫 실전 경기. 그런데 '코치'가 없어진다.

일본 미야자키에서 마무리캠프를 진행하고 있는 한화 이글스와 두산 베어스는 12일 연습경기를 한다.

한화는 이번 캠프를 '육성맞춤형 1차 캠프'로 명명하면서 2027년 준비의 뜻을 확실하게 밝혔다. 2026년을 정리하는 시간이 아닌 2027년을 바라보는 만큼, 훈련 성과 확인을 위한 연습경기도 마련했다. 12일에는 두산 베어스와 경기를 하고, 17일에는 롯데 자이언츠와 맞대결을 한다.

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사진제공=한화 이글스

두산과의 경기는 류지현 감독의 비공식 한화 데뷔전이기도 하다. 한화는 올 시즌을 마치고 류지현 국가대표팀 감독을 사령탑으로 선임했다. 지난해 2위로 마친 뒤 한국시리즈까지 진출했지만, 올 시즌 9위로 떨어진 만큼 분위기 쇄신 및 장기적인 팀 육성 시스템 구축이 필요하다는 판단이었다.

첫 연습경기부터 '이색 풍경'이 펼쳐진다. 류 감독은 "두산 쪽에 양해를 구했는데 선수들이 스스로 플레이를 했으면 좋다고 생각해서 베이스 코치가 안 나간다"고 이야기했다.

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류 감독은 이어 "선수 본인이 익히고 판단해서 플레이를 하고 거기에 창의적으로 플레이를 하도록 할 생각이다. 타석도 마찬가지다. 스스로 할 수 있는 분위기를 만들려고 한다"고 설명했다.

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이기창. 사진제공=한화 이글스

선발투수는 이기창이 나선다. 2024년 신인드래프트 5라운드(전체 41순위)로 한화에 입단한 이기창은 고교 시절 1~2라운드 지명도 가능했던 재능을 갖춘 선수로 평가를 받았지만, 부상으로 순번이 밀렸다.

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입단 이후에도 부상으로 많은 경기에 나서지 못하다가 올 시즌 후반기 8경기에 나와 2승무패 평균자책점 3.58을 기록했다.

교육리그에서 눈부신 성장을 보였다. 5경기에 등판해 23⅓이닝을 던져 평균자책점 2.70의 성적을 남겼다. 류 감독은 "선발 수업을 계속 시키는 투수다. 내가 미야자키 교육리그에 왔을 때 선발로 등판하기도 했는데 잘 던졌다. 제구가 괜찮은 선수"라며 "구속도 더 늘 수 있고 성장 가능성이 있는 선수다. 내년에 1군에서도 던질 수 있는 선수"라고 기대했다.

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미야자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com