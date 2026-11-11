'6선발 예고' KIA, 이 선수 드디어 돌아온다…"처음에는 막막했다, 이런 큰 부상 당할 줄은"[인터뷰]

KIA 타이거즈 윤영철(왼쪽)과 이동걸 투수코치가 대화를 나누고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

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[오키나와=스포츠조선 김민경 기자] "처음에는 막막했죠."

KIA 타이거즈 좌완 윤영철은 지난해 9월 좌측 팔꿈치 내측측부인대 재건술(토미존 수술)을 받았다. 2023년 1라운드 2순위로 KIA에 입단하자마자 선발 한 자리를 꿰차며 승승장구하던 영건에게 찾아온 첫 시련이었다.

윤영철은 "야구하면서 이런 큰 부상을 당할 것이라고 생각하지 않았다. 꾸준히 할 수 있을 줄 알았는데, 그래도 좋게 생각하면 지금까지 해왔던 것을 되새기면서 다시 준비할 시간이라고 생각하니까 그래도 괜찮았다. 처음에는 조금 막막했다. 언제 재활 시작해서 또 언제 던지나 생각도 했다. 계속 운동하면서 시간을 보내니 또 금방 지나가더라"고 되돌아봤다.

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마운드 복귀까지는 딱 1년이 걸렸다. 윤영철은 지난 9월 11일 한화 이글스와 퓨처스리그 경기에 선발 등판해 6이닝 5안타 2볼넷 무실점 호투를 펼치며 다음 시즌을 기대하게 했다. KIA가 정규시즌 마지막까지 치열한 3위 경쟁을 펼치지 않았다면, 올해 1군 마운드에 설 준비도 하고 있었다.

윤영철은 "준비하고 있었는데, 팀 순위가 정규시즌 마지막 경기에 결정됐다. 원래 순위가 결정되면 그때 내가 (1군에서) 던진다고 들었는데, 어쩔 수 없는 일이었다"고 덤덤하게 말했다.

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이범호 KIA 감독은 다음 시즌 6선발 체제를 예고했다. 최근 정규시즌 개막이 앞당겨진 여파다. 선발투수들이 개막에 맞춰 투구 수를 늘리기 빠듯해졌고, 올해 KIA는 특히 국내 선발들이 시즌 초반 한 달 정도는 이닝을 길게 끌어주지 못해 애를 먹었다.

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KIA 타이거즈 윤영철(왼쪽)과 이범호 감독. 사진제공=KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 윤영철. 사진제공=KIA 타이거즈

외국인 투수들의 계약 여부와 비시즌 보강 여부를 지켜봐야 하지만, 이 감독은 일단 제임스 네일과 아담 올러, 시라카와 케이쇼, 양현종, 윤영철, 이의리까지 6명 로테이션으로 갈지 고민 중이다.

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윤영철은 "일단 올해 선발들이 다 잘해서 이제 다시 경쟁한다 생각하고 내 자리를 다시 찾으러 갈 것"이라고 각오를 다졌다.

윤영철은 10일 마무리캠프를 진행하고 있는 일본 오키나와 킨구장에서 불펜 피칭을 했다. 20구씩 3세트를 던지면서 보완할 점들을 점검했다. 이범호 감독은 윤영철의 피칭을 유심히 지켜본 뒤에 한참 동안 고쳐나가야 할 점을 짚어줬다.

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윤영철은 "직구든 변화구든 팔 스윙 스피드가 빨라야 타자들의 눈을 속이는 게 쉽다고 감독님께서 말씀하셨다. 변화구나 피칭 디자인 위주로 이야기해 주셨다. 피칭 초반에는 괜찮았는데, 투구 수가 늘어날수록 약간 무뎌지는 느낌을 받았다. 많이 던지면서 찾아 나가야 할 것 같다"고 설명했다.

최근 2년 사이 KIA에서 토미존 수술을 받고 복귀한 이의리 곽도규 등은 초반에 마운드에서 부상 전과 같은 감각을 되찾는 과정이 생각보다 어려웠다고 고백했다.

윤영철은 "처음에는 마운드에서 오랜만에 던지기도 하고, 계속 많이 던져야 감을 빨리 찾는데 그러지 못해서 감을 찾는 시간이 오래 걸리지 않을까 생각했다. 그래서 조금 더 오래 걸렸던 것 같다. 그래도 마지막 울산 교육리그 갔을 때 마지막 경기가 좋아서 그 느낌을 계속 이어 가려고 연습하고 있다"고 밝혔다.

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다음 시즌 목표는 역시나 건강이다.

윤영철은 "(부상 시즌에는) 경기할 때는 큰 느낌을 받지 못하다가 어느 순간 조금씩 통증이 생겼다. 별거 아니겠지 하고 넘겼던 게 조금 부상이 커졌던 것 같다. 내년에는 안 다치는 게 중요한 것 같다. 부상 없이 완주하는 게 가장 큰 목표"라고 각오를 다졌다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KBO리그 KIA와 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 윤영철. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.06.12/

오키나와=김민경기자 rina1130@sportschosun.com