[공식발표]'이건 또 무슨 소리야' SSG 김재현 단장 재계약 불발 → 단장 없이 대행 임명

이숭용 감독(오른쪽)과 대화를 나누는 김재현 단장(왼쪽). 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스가 임원 인사를 단행했다. 김재현 단장이 떠나고, 김성용 R&D 팀장이 운영담당 겸 대외 단장 역할까지 수행한다.

SSG는 11일 "2027시즌을 앞두고 조직개편을 단행, 김성용(46) R&D팀장을 신임 운영담당으로 선임했다"고 공식 발표했다.

이번 개편으로 SSG는 대표이사 산하 ▲운영담당(선수단 총괄) ▲마케팅담당(마케팅·광고) ▲사업담당(시설관리·인사·재무) 등 3대 담당 체제로 조직을 일원화했다. 실무 중심의 현장 지원 효율을 높이기 위한 조치다.

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신설된 운영담당은 국내외 선수 발굴부터 육성, 선수단 운영 및 관리, 미디어 소통에 이르기까지 각 부서의 전문성과 유기적인 협업을 강화하고, 데이터와 과학적 분석에 기반한 체계적인 업무 프로세스를 구축해 조직 운영의 효율성과 시너지를 극대화할 계획이다.

선수단 조직을 총괄할 신임 운영담당에는 김성용 R&D팀장이 내부 승격 임명됐다. 운영담당은 대외 단장 역할을 수행한다.

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김성용 신임 운영담당은 2010년 구단에 입사해 마케팅팀, HR, 홍보팀, 운영팀, R&D팀 등 구단 내 핵심 부서를 단계적으로 거친 프런트 전문가다.

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특히, 2022년 운영팀장으로서 KBO 최초 '와이어 투 와이어' 통합우승에 기여했고홍보팀장과 R&D팀장을 역임하며 실무 역량을 입증했다. 구단 프런트 신입으로 입사해 선수단 총괄 직책까지 오른 비선수 출신 내부 첫 사례다.

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김성용 신임 운영담당은 "청라 시대라는 구단의 중요한 전환점을 앞두고 선수단 운영을 총괄하는 중책을 맡겨 주신 구단에 깊이 감사드리며, 막중한 책임감을 느낀다.거창한 포부보다는 선수들의 성장을 돕고, 코칭스태프의 성공을 지원하며, 운영 프런트의 전문성과 역량을 높이는 데 진력을 다하겠다.세 주체의 역량과 협력이 하나의 시너지로 이어질 때 지속적으로 경쟁력을 갖춘 강팀이 될 수 있다고 믿는다. 항상 현장의 목소리에 귀 기울이고, 가장 낮은 자세에서 기본부터 다시 다진다는 각오로 임하겠다"고 소감을 밝혔다.

한편, SSG는 올 시즌을 끝으로 김재현 단장과의 동행을 마무리하기로 했다. SSG는 그동안 구단 발전을 위해 헌신한 김재현 단장의 노고에 감사를 전했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com