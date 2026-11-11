"오타니보다 많이 줘라. 1년 1억달러도 괜찮다" 美매체 LAD에 폭탄 제안, 스쿠벌이 그 정도야?

LA 다저스 태릭 스쿠벌이 지난 9월 26일(한국시각) 오라클파크에서 열린 샌프란시스코 자이언츠전에 등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. AP연합뉴스

브랜든 곰스 LA 다저스 단장이 11일(한국시각) 메이저리그 단장 미팅이 열리는 미국 네바다주 라스베이거스 아리아 리조트 & 카지노에 도착해 인터뷰 도중 활짝 웃고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스가 FA 최대어 태릭 스쿠벌과 붙잡기 위해 내년 시즌 1년 1억달러의 연봉을 주는 계약을 해야 한다는 주장이 제기됐다.

캘리포니아포스트는 11일(이하 한국시각) '다저스가 태릭 스쿠벌에 1년 1억달러를 오퍼하는 것이 합리적인 이유'이라는 제목의 기사를 제개했다.

주요 내용은 다저스가 노사단체협상의 쟁점인 샐러리 캡 도입에 대비해야 하고, 월드시리즈 우승 전력을 지속적으로 유지하기 위해선 스쿠벌을 일단 1년 계약으로 잔류시켜야 한다는 것이다.

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태릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

기사를 쓴 딜러 에르난데스 기자는 '다저스는 스쿠벌과의 재계약을 원하고 그가 필요하다. 그러니 그만큼 돈을 지불해야 한다. 내년에 그에게 카일 터커보다 많은 연봉을 주라. 오타니 쇼헤이보다 많아도 된다'며 '만약 향후 메이저리그 경제 규제와 관련한 불확실성 때문에 스쿠벌과의 장기계약이 꺼려진다면, 1년 단일시즌 기준 역대 최고액을 제시하라'고 주문했다.

불확실성이란 샐리러 캡 도입 여부를 의미한다. 선수노조가 강력하게 반대하고 있지만, 샐러리 캡이 어떤 방식으로든 도입되면 다저스와 같은 부자 구단들은 장기적으로 페이롤 관리에 들어가야 한다. 다저스가 이번 FA 시장에서 스쿠벌과의 초장기 재계약을 꺼리는 이유라고 보면 된다.

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구단주들은 최근 샐러리 캡 도입 시기를 내년이 아닌 2028년으로 늦추고 페이롤 상한선과 하한선을 높인 안을 선수노조에 제안했다. 이마저도 거부당했지만, 어쨌든 내년에는 샐러리 캡이 적용될 가능성이 희박하다. 그러니 스쿠벌과는 1년 1억달러에 계약해 월드시리즈 우승에 도전하라는 것이다.

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스쿠벌의 에이전트인 스캇 보라스. AP연합뉴스

에르난데스 기자는 '9000만달러든 1억달러든 필요하다'면서 '다저스는 다양한 상황을 파악하고 대응하는 일의 중요성을 잘 알고 있는데, 스쿠벌 재계약을 위해 이러한 상황 판단과 대응을 요구하는 일에 노력을 기울여야 한다'고 진단했다.

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샐러리 캡이 아니라도 구단의 비용을 통제하는 시스템이 도입될 수 있는데 다저스가 스쿠벌에 8~10년 규모에 4억달러 이상의 장기계약을 한다는 건 무모할 수 있다는 얘기다.

게다가 다저스는 2028년 이후까지 계약이 돼 있는 고액 연봉선수가 수두룩하다. 야마모토 요시노부는 2035년, 오타니와 윌 스미스는 2033년, 무키 베츠는 2032년, 터커와 블레이크 스넬은 2029년까지 평균 연봉(AAV) 수천만달러에 묶여 있다.

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무키 베츠와 오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

에르난데스 기자는 '샐러리 캡 시행을 1년 미루는 안도 거부당했지만, 향후 급격한 변화가 생기더라도 MLB는 각 구단이 샐러리 캡 규정에 맞출 수 있도록 충분한 유예기간이 주어질 것임을 시사했다'며 '다저스는 이 유예기간을 적극 활용해 장기계약이 주는 안정성을 포기할 수 있는 만큼 충분한 금액을 제시해야 한다. 내년 한 시즌을 던지는 대가로 1억달러는 어떨까? 이후에 선수 옵션을 1,2년 포함하는 방식은 어떨까?'라고 제안했다.

그러면서 '오타니를 더 잘 관리하고, 스쿠벌과 재계약하며 선수단에 적절한 수준의 젊은 피를 수혈한다면, 내년 월드시리즈에서 다저스가 우승하지 못하리라는 법은 없다'며 '물론 스쿠벌이 이 제안을 받아들지 알 수 없지만, 다저스는 최소한 시도라도 해야 한다'고 주문했다.

AAV 최고액 기록은 지난 겨울 4년 2억4000만달러에 계약한 터커의 6000만달러지만, 액면 가치로는 오타니의 7000만달러다. 만약 스쿠벌이 연봉 1억달러 계약을 체결한다면 FA 시장은 또 한 번 충격에 빠질 수 있다.

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한편, 스쿠벌과 에이전트 스캇 보라스는 다음 주 데이비드 스턴스 뉴욕 메츠 사장을 LA로 불러 첫 대면 협상을 갖기로 했다. 곰스 다저스 단장도 조만간 스쿠벌측과 만날 계획이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com