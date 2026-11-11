노시환 초대형 경사! 한화 시절 인맥으로 '뉴욕 메츠 입성' 현실화?…"워싱턴과의 인연 주목"→1루수 기용까지 고려

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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[스포츠조선 강우진 기자]메이저리그 문을 두드리는 노시환과 뉴욕 메츠 코치의 인연이 주목을 받았다. 그와의 인연이 노시환의 메이저리그 진출에 다리를 놔줄 수 있을지 주목된다.

메츠 소식을 주로 전하는 매체 '라이징애플'은 11일(한국시각) '최근 KBO 스타 노시환과 새롭게 뉴욕 메츠 코치로 영입된 조니 워싱턴의 인연이 주목받았다'며 '메츠는 최근 애틀랜타 브레이브스에서 워싱턴을 영입했다. 그는 지난 2021년 한국에서 노시환을 지도한 경험이 있다'고 전했다.

29일 대전한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기, 4회말 한화 심우준이 역전 솔로홈런을 날렸다. 더그아웃 동료들의 무관심 세리머니가 끝난 뒤 문동주의 포옹을 받는 심우준. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.04.29/

워싱턴이 노시환과 친분이 있기에 그의 영입을 적극 추천할 가능성도 있다. 다만 메츠에는 이미 3루수가 있고, 삼진을 자주 당하고 볼넷도 충분히 얻어내지 못하는 노시환의 스타일이 메츠와 어울리지 않는다는 평가도 나온다. 차라리 1루수로 기용하는 방안이 거론되기도 한다.

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매체는 '어쩌면 메츠는 노시환과 1년 계약을 맺고 그를 1루수로 기용할 수도 있다'며 '메츠가 워싱턴을 영입했다고 해서 노시환까지 영입하는 것은 아닐 것이다. 하지만 노시환 입장에서는 메츠행에 조금 더 매력을 느낄 수 있다'고 전했다. 워싱턴은 2021년 한화 이글스의 타격 코치를 맡으면서 노시환과 만났다. 당시 노시환은 프로 데뷔 3년 차였으며 고작 20세에 불과했다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 주장 노시환이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

노시환이 메이저리그에서 통할지에 대한 의문은 여전하다. 지난 시즌 한국에서 타율 0.283, 출루율 0.360, 장타율 0.505를 기록한 노시환의 성적은 메이저리그에서 하락할 것이 분명하다. 리그가 다르기는 하지만, 일본프로야구(NPB)에서 넘어온 무라카미 무네타카는 타율 0.273을 기록하다가 메이저리그 첫 시즌에 타율이 0.207까지 떨어졌다. 장타력은 유지됐지만 삼진이 늘었다. 노시환 역시 비슷한 하락을 겪을 가능성이 크다.

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

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메츠는 장기적으로는 3루수 자원이 필요하다. 보 비??이 계약상 옵트아웃 조항을 보유하고 있기 때문에 2027시즌 이후 3루수 자리에 확실한 대안을 갖고 있지 않다. 노시환에게 3루수를 맡기는 것이 필수적이라면, 비??이 2루수로 이동하는 시나리오도 고려해야 한다고 매체는 주장했다.

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메츠가 워싱턴과 노시환의 인연과 더불어 미래를 준비할 3루수 영입을 위해 그를 낙점할지 관심이 집중된다. 노시환에게는 메츠 외에도 세인트루이스 카디널스, 뉴욕 양키스, 시애틀 매리너스, LA 에인절스 등이 어울리는 구단으로 평가됐다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com