다저스, '고시엔 괴물' 이미 만났다? 단장 "던지는 것만 봐도 즐겁더라" 의미심장 속내…오타니→야마모토→사사키에 또 추가되나 (오다 쇼키 다저스)

사진=WBSC홈페이지 캡쳐

사진=오다 쇼키 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] 일본야구 최고 명문팀의 제안을 일언지하에 거절했다. '고시엔 괴물' 오다 쇼키(요코하마고)의 행선지는 결국 LA 다저스일까.

야후스포츠, 다저스네이션 등 11일(한국시각) 현지 매체에 따르면 브랜든 곰스 다저스 단장은 라스베거스에서 진행중인 메이저리그 단장미팅에서 오다에 대해 "매우 재능있는 투수"라고 평했다.

곰스 단장은 "우리 국제 스카우트팀도 오래전부터 주의깊게 그를 살펴봤다. 매우 높게 평가한다"고 설명했다. 앞서 다저스는 오다가 출전한 여름 고시엔은 물론 10월 가을 국민스포츠대회(여름 고시엔 상위 8개교 초청대회)까지 스카우트를 파견해 오다에 대해 여러모로 탐문한 것으로 알려져있다.

Advertisement

특히 현지매체들은 곰스 단장이 오다에 대한 칭찬을 이어가던 와중 "던지는 것만 봐도 즐겁다. 향후 협상이 어떻게 전개될진 모르겠지만, 앞으로 몇주 안에 더 많은 것을 알게될 것"라고 표현한 것에 주목하고 있다.

곰스 단장은 '이미 오다가 다저스 구단 시설을 방문했나'라는 매서운 질문에 "가능성은 있다"며 말을 아꼈다.

Advertisement

다저스 구단은 이미 세계적인 '일본통'이다. LA 에인절스에서 뛰던 오타니 쇼헤이가 FA로 풀리자마자 발빠르게 접근해 10년 7억 달러(약9365억원)라는 세계 유례없는 초고액 계약으로 영입했고, 야마모토 요시노부 역시 아직 빅리그에서 단1구도 던지지 않은 상태에서 12년 3억 2500만 달러(약 4347억원)를 주고 다저스 유니폼을 입혔다.

Advertisement

사진=오다 쇼키 SNS

이 같은 흐름을 타 사사키 로키마저 다저스로 데려왔다. '다저스를 꺾는게 목표'라던 이마이 다쓰야(휴스턴 애스트로스) 등 극소수를 제외하면, 메이저리그 진출을 희망하는 대부분의 일본 투수들은 다저스를 선망할 수밖에 없는 상황. 상대적으로 어린 사사키조차 그럴진대, 고교생인 오다의 경우는 더 말할 것도 없다.

Advertisement

오다 역시 SNS에서 다저스를 팔로우한지 오래. 오다는 현재 메이저리그 구단들과의 면담을 계속하는 한편, 앞서 일본프로야구(NPB) 신인 드래프트에서 자신을 지목한 요미우리와의 만남은 '노쇼'로 답해 자신의 속내를 명확히 밝힌 상황이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com