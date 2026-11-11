"스페인어를 잘해서" LAD 빅리그 경험없는 37살 타격코치 선임, 마이애미가 버렸는데 왜?

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스가 37세의 젊은 타격코치를 영입해 올시즌 부진을 면치 못했던 타선 쇄신에 들어간다.
다저스는 11일(한국시각) 다저스 마이너리그 선수 출신이자 최근 2년 동안 마이애미 말린스 타격코치로 일했던 페드로 게레로를 새 타격코치로 선임했다고 발표했다.
다저스는 지난 주 12년간 타격코치로 재임한 애런 베이츠를 재계약 대상에서 제외했다. 베이츠를 사실상 경질한 것으로 올해 후반기 다저스 공격력 약화에 대한 책임을 물은 것으로 해석할 수 있다.
다저스는 올 정규시즌서 평균 득점 4.94, OPS 0.762, 204홈런을 기록했다. 2025년과 비교해 모든 수치가 하락했다. 게다가 포스트시즌서는 팀 타율 0.195, OPS 0.590, 9홈런, 평균 득점 3.13점을 기록해 NLCS에서 밀워키 브루어스에 4패로 무너진 원인이 됐다.
올시즌 다저스는 간판타자 오타니 쇼헤이를 비롯해 무키 베츠, 프레디 프리먼, 테오스카 에르난데스, 윌 스미스 등 대부분의 주력 타자들이 '커리어 로'를 찍은데다 4년 2억4000만달러를 주고 영입한 카일 터커도 기대치를 채우지 못해다. 전반적인 타선 침묵을 깨기 위한 방법으로 타격코치를 바꿨다고 보면 된다.
이로써 다저스는 기존 로버트 반 스코욕 코치와 게레로 신임코치로 내년 시즌 공격력을 부활시킨다는 계획이다.
브랜든 곰스 다저스 단장은 이날 라스베이거스에서 개막한 메이저리그 단장 미팀에 참석해 현지 매체들과 인터뷰를 갖고 "게레로는 타격에 관한 기술적인 메카니즘을 잘 이해하고 있고 원활한 소통을 통해 타자들과의 관계를 구축하는 능력, 스페인어 구사 능력, 그리고 문화적 영향력에 대한 우리의 이해까지 고려했을 때 매우 적합하고 유능한 코치로 판단했다"고 밝혔다.
게레로 코치는 지난 2년 동안 마이애미 타격 파트를 지도하면서 능력을 인정받았다. 마이애키는 올해 타율 7위, 출루율 5위, 장타율 16위, 득점 18위, wRC+ 16위 등 2025년과 비교해 개선된 수치를 보였다.
그는 선수 시절 메이저리그에 오르지는 못했다. 도미니카공화국 출신으로 2006년부터 2013년까지 마이너리그에서 8시즌을 활약했다. 마이너리그 통산 타율 0.236, OPS 0.638, 23홈런에서 알 수 있듯 타자로서는 기량을 꽃피우지 못했다.
그러나 지도자로서는 돋보이는 성과를 냈다는 평가를 받는다. 은퇴 후에는 다저스 마이너리그 루키 레벨에서 벤치코치로 일했고, 2018~2024년까지 샌프란시스코 자이언츠와 필라델피아 필리스에서 보조 타격코치를 역임했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com