'와이스 복귀 물음표' 한화, '157㎞ 강속구' 왓슨 영입…"최고 팬덤 한화, 승리 모습 보이겠다" [공식발표]

트로이 왓슨. 사진제공=한화 이글스

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[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 빠르게 외국인선수 구성에 돌입했다.

한화는 11일 "새 외국인 선수 트로이 왓슨(Troy Watson, 1997년생, 미국)를 영입했다"고 발표했다. 계약 조건은 계약금 30만달러, 연봉 70만달러 등 총액 100만달러다.

왓슨은 최고 157㎞, 평균 150㎞에 이르는 강력한 직구를 던지는 우완 투수다. 여기에 스위퍼, 싱커 등으로 스트라이크존 좌우를 활용하는 투구가 강점으로 꼽히고 있다.

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왓슨은 마이너리그 통산 192경기(선발 72경기)에 등판해 27승 28패 평균자책점 3.87로 준수한 성적을 남겼다.

2026 시즌엔 31경기(선발 13경기)에서 80⅓이닝을 던지며 4승 4패 61탈삼진 피안타율 0.233, 이닝당출루허용률(WHIP) 1.18을 기록했다.

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한화는 올 시즌 외국인선수 부진 속에서 힘든 시간을 보냈다. 오웬 화이트는 시즌 첫 등판에서 부상을 당하며 한 달 넘게 자리를 비워야만 했다. '에이스'로 기대를 모았지만, 25경기에서 8승12패 평균자책점 3.98로 다소 아쉬운 성적으로 시즌을 마쳤다.

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또 다른 외국인선수 윌켈 에르난데스는 기복 있는 모습에 결국 시즌 중 방출됐다. 대체 외국인선수로 영입한 브루스 짐머맨은 10.23의 평균자책점을 기록하며 부진한 모습을 보여줬다.

류지현 한화 이글스 감독. 사진제공=한화 이글스

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올 시즌을 마치고 한화는 김경문 감독과 결별하고 류지현 국가대표 감독은 새 사령탑으로 선임했다. 올해 11승을 거둔 왕옌청과 재계약을 빠르게 마친 가운데 왓슨을 영입하면서 시즌 밑그림을 그려나가기 시작했다.

계약을 마친 왓슨은 "내 야구 인생 다음 챕터가 한화라는 점이 기쁘고 자랑스럽다. KBO리그에서 뛸 수 있는 기회를 준 한화에 감사하다"며 "내가 한화이글스와 계약한 이유는 단 하나다. 승리를 위해서다. 최고의 팬덤을 자랑하는 한화 팬들께 승리하는 모습을 보여드리겠다"고 말했다.

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한화는 "아시아쿼터 선수 왕옌청과 재계약에 이어 왓슨을 영입했다. 앞으로 남은 두 자리 외국인 선수 영입을 진행해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편, 왓슨은 미국 현지에서 메디컬테스트를 마친 뒤 내년 스프링캠프지에 합류한다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com