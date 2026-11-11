'김도영 미스터리' 대만 의문 풀렸다, 제도 도입 주장까지…"명예뿐만 아니라 향후 커리어와 직결"

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 김도영이 코 보호대를 만지며 미소짓고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

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[스포츠조선 김민경 기자] "국제대회는 명예를 좇는 자리일 뿐만 아니라 향후 커리어와도 직결된다."

대만 매체 '대만 야후스포츠'는 11일 한국의 홈런왕 김도영(KIA 타이거즈)이 아시아프로야구챔피언십(APBC)에 참가하는 의미를 다뤘다. KBO의 국가대표 1군 등록일수 포상 제도를 소개하며 대만에도 도입해야 한다고 주장했다.

대만 야후스포츠는 'KBO 홈런왕 김도영은 올해 WBC, 아시안게임에 이어 곧 개막할 2026년 APBC까지 연이어 국가대표팀에 이름을 올렸다. 프로 무대에서 이미 자신의 기량을 입증한 젊은 스타 선수에게 국제대회는 명예를 좇는 자리일 뿐만 아니라 향후 커리어와도 직결된다. 국가대표 활약을 등록일수로 전환해 주는 한국 제도는 대만 야구계 역시 깊이 논의해 볼 만한 가치가 있다'고 주장했다.

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대표님이 김도영을 찾는 이유는 명백하다. 리그에서 가장 잘 치는 타자이기 때문. 김도영은 올해 135경기에서 타율 3할8리(496타수 153안타), 45홈런, 118타점, OPS 1.060을 기록하며 MVP의 부활을 알렸다.

APBC는 만 24세 이하 또는 프로 3년차 이하 선수로 참가 자격을 제한한 대회다. 만 29세 이하 와일드카드를 최다 3명까지 선발할 수 있지만, 젊은 선수들이 국제대회 경험을 쌓을 수 있게 하는 데 의의가 있다.

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김도영은 만 24세 이하 선수 중에서도 가장 잘 치는 타자지만, 대회 가치를 고려하면 휴식을 택할 수도 있는 일이었다. 지난해 햄스트링을 3차례 다쳐 올해는 부상 재발 방지에 공을 많이 들였기 때문. 이미 WBC와 아시안게임에 나갔고, KIA가 3위로 포스트시즌까지 출전해 꽤 많은 경기를 뛰었다.

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대만 야후스포츠는 김도영이 미국 메이저리그 진출을 염두에 두고 APBC 출전을 결심한 것으로 바라봤다.

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1회말 김도영이 내야땅볼을 치고 더그아웃으로 향하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

2026 아시아 프로야구 챔피언십(2026 APBC)에 출전하는 대한민국 야구대표팀이 9일 오후 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다. 김도영이 출국을 준비하고 있다. 김포=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

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매체는 'KBO는 국가대표 포인트 보상 제도를 운영하고 있어 대회와 성적에 따라 포인트를 부여한다. 1포인트는 1군 등록일수 1일로 환선된다. 선수가 FA 자격이나 포스팅 자격을 충족하는 데 필요한 연차를 메우는 데 사용된다. 해외 진출을 염두에 둔 선수에게 이 같은 보상은 커리어의 다음 단계로 언제 나아갈 수 있는지 결정하는 핵심 요소가 된다'고 짚었다.

매체는 이어 '김도영의 사례는 이 제도의 중요성을 잘 보여준다. 그는 2025년 부상의 영향으로 1군 등록일수가 정규 한 시즌 인정 기준에 미치지 못해 FA 및 포스팅 자격 획득 시점이 늦춰질 가능성이 있었다. 국제대회 출전을 통해 쌓은 포인트는 향후 부족한 연차를 채울 수 있는 중요한 요소다. 김도영이 이번 APBC에 또 발탁된 것이 단순히 등록일수 보충만을 위한 선택이라고 단정할 수는 없지만, 한국 국가대표 제도를 들여다보는 중요한 관점을 제시한다. 국가를 위해 헌신하는 선수들에게 명예와 포상금뿐만 아니라 프로 선수로서의 커리어와 직접 맞닿아 있는 실질적인 보상을 제공한다는 점'이라고 덧붙였다.

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대만도 국제대회마다 리그 핵심 선수들을 차출하기 위해서는 KBO의 제도를 따라 할 필요가 있다고 주장했다.

매체는 '대만은 국제대회에 선수를 차출할 때마다 몸 상태, 소속 구단의 일정, 개인의 커리어 계획 등을 조율하는 데 많은 어려움을 겪는다. 한국의 제도를 도입하면 선수들의 참가 동기를 높이는 동시에 대표팀 차출 조율 과정에서도 유용한 제도가 될 수 있다. 어떤 대회를 인정할 것인지, 며칠의 등록일수를 부여할지 등은 리그와 구단, 선수 간의 협의가 선행돼야 한다. 김도영이 다시 태극마크를 달며 던진 화두는 대만 야구계에도 생각해 볼 거리를 남긴다. 최고의 선수가 국가를 위해 뛰어주기를 바란다면, 그들의 헌신에 걸맞은 실질적 보상을 제도적으로 제공할 준비가 돼야 한다'고 강조했다.

2026 아시아 프로야구 챔피언십(2026 APBC)에 출전하는 대한민국 야구대표팀이 9일 오후 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다. 김도영이 출국장으로 들어서고 있다. 김포=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com