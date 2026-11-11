"김하성 1년 계약으로 보험 확보" 역대급 소식! 필라델피아의 진지한 관심…터너 부진시 주전 유격수 확정→"충분히 좋은 선수"

15일 인천 SK행복드림구장에서 KBO리그 PO 2차전 SK 와이번스와 키움 히어로즈의 경기가 열렸다. 키움 5회 무사 1루에서 김하성이 SK 산체스를 상대로 투런 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김하성. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2019.10.15/

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[스포츠조선 강우진 기자]필라델피아 필리스가 김하성 영입을 진지하게 고려하고 있을 가능성이 크다. 구단이 그를 원하는 이유는 유격수 자리에 보험을 두기 위함이다.

'스포츠 일러스트레이티드'는 11일(한국시각) '김하성은 유격수 포지션의 보험 역할을 해줄 수 있다'고 보도했다.

필라델피아는 이번 오프시즌을 맞아 개선해야 할 부분이 상당히 많다. 선수단의 평균연령을 낮춰야 하고, 동시에 우승에 도전할 수 있는 로스터를 구성해야 한다. 2026시즌 필라델피아는 포스트시즌에서 일찌감치 탈락했다. 조기 탈락의 여파로 이번 오프시즌 필라델피아에게 변화가 생길 수 있다는 전망이 꾸준히 제기됐다.

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AFP연합뉴스

오프시즌 동안 상황이 얼마든지 달라질 수 있지만, 필라델피아는 김하성에 주목하고 있다. 이유는 트레이 터너에 대한 불신에 있다. 구단은 그에게 유격수로서 능력을 다시 한번 증명할 기회를 주려고 한다. 터너는 공격뿐만 아니라 수비에서도 상당한 기량 하락을 겪었다. 필라델피아는 지난해처럼 부진한 수비를 계속해서 보여주는 그를 감당할 여유가 없다. 만약 터너가 부진을 이어간다면 외야수로 포지션을 옮기는 방안도 검토될 수 있다. 필라델피아 입장에서는 이 경우 유격수 자리에 보험 역할을 해줄 선수를 영입하는 것이 바람직하다.

매체는 'FA(자유계약선수) 김하성은 완벽한 선택지가 될 수 있다'며 '건강할 때는 골드글러브급 수비 능력을 갖춘 선수이며, 필라델피아 유격수 포지션에서 발생할 수 있는 공백을 메워줄 수 있다'고 평가했다.

2020 KBO리그 키움 히어로즈와 KIA 타이거즈의 경기가 23일 광주 KIA챔피언스필드에서 열렸다. 8회초 2사 2루 김하성이 투런포를 치고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2020.09.23/

샌디에이고 파드리스에서 생산적인 활약을 펼친 김하성은 최근 2년 동안은 부상 문제에 시달렸다. 지난 시즌 애틀랜타 브레이브스에서는 1할대의 타율로 시즌을 마치며 혹평받았다. 하지만 김하성은 부상 문제가 없던 시절에는 정상급 수비 능력과 더불어 준수한 타격감을 보였다. 그는 샌디에이고 시절 타율 0.242, 출루율 0.326, 장타율 0.380을 기록했다.

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매체는 '그는 어느 정도 장타력이 있으며, 여러 측면에서 필라델피아가 영입할 만한 충분한 이유가 있는 선수다'며 '김하성과 같은 선수를 1년 계약으로 영입한다면 필라델피아는 터너를 대비한 보험을 확보할 수 있고, 김하성 역시 자신의 가치를 증명할 기회를 얻을 수 있다'고 주장했다. 이어 '전반적으로 양측 모두에게 합리적인 선택이며, 김하성은 영입 대상으로 고려하기에 충분히 좋은 선수다'고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

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