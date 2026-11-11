'충격' KS 업셋, 1이닝 8실점 → 자책점 단 2점이었는데…현장서도 "죄송하다" 연발했던 다승왕, 팬심 자극 눈물의 사과 [SC포커스]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 4회말 구원 등판한 KT 고영표. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 4회말 등판한 고영표가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 김영록 기자] 빛나는 영광이 될줄 알았던 무대가 충격과 눈물로 얼룩졌다.

한국시리즈 참패의 후폭풍이 KT 위즈를 무겁게 덮고 있다. 고영표 소형준 안현민 등 주축 선수들이 일제히 SNS를 통해 팬들에게 시증 종료 소감을 전했다. 사실상 사과문의 연속이다.

특히 에이스 고영표의 속내는 한층 더 팬들의 가슴을 아프게 한다. 1991년생인 고영표는 35세 시즌인 올해 커리어하이에 준하는 성적을 냈다.

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ABS(자동볼판정시스템)에 완벽 적응한 하이존 공략, 구속보다는 공끝의 힘을 살린 투구 밸런스, 한층 더 위력적인 체인지업과 스위퍼를 앞세워 29경기 172⅔이닝을 소화하며 15승7패, 평균자책점 3.28을 기록했다. 생애 첫 타이틀(LG 임찬규와 공동 다승왕)과 더불어 평균자책점(4위)도 최전성기였던 2021~2023년에 준하는 수준으로 다시 끌어내렸다. 투구 이닝 또한 전체 3위, 국내 1위였다.

이 같은 고영표의 활약 속 KT도 창단 최다승(90승)으로 정규시즌 1위를 차지, 한국시리즈에 직행했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 4회말 등판한 고영표가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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하지만 생애 최고의 해에 화룡점정이 될 것 같았던 올해 한국시리즈는 악몽으로 남았다. KT는 1차전을 힘겹게 승리한 뒤 2~5차전에서 허무하게 4연패하며 무너졌다.

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고영표는 곧 KT다. 마운드 전력상으로도 마지막 보루였다. 5차전 선발 데이비스 대니엘이 3이닝만에 난타당하며 3실점하며 KT 벤치는 곧바로 고영표를 올렸다.

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하지만 허술했던 수비진이 거듭된 실책을 쏟아내며 고영표마저 무너뜨렸다. 고영표는 5회 한이닝에만 무려 8실점을 기록했는데, 자책점은 2점 뿐이었다. 2차전에서 7이닝 1실점으로 쾌투했던 고영표마저 이렇게 무너지면서, KT는 더이상 저항하지 못했다.

경기 후 고영표는 상심한 표정을 숨기지 못했다. 취재진의 인터뷰 요청에도 "죄송하다"며 자리를 피했다.

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그리고 10일에는 자신의 SNS에 팬들을 향한 미안한 마음을 전했다.

고영표는 "2026 시즌이 이렇게 끝이 났다. 한 시즌동안 열정적인 응원 보내주셔서 정말 감사했다"는 인사와 함께 한국시리즈 졸전에 대해 진한 사과의 말을 남겼다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회 동료들 실책에 고개 떨구는 KT 고영표. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

"승패를 떠나 kt wiz가 그동안 보여줬던 야구를 기대하셨을 팬 여러분들의 마음을 다치게 한 것 같아 정말 죄송한 마음뿐이다. 수원 홈경기, 그리고 대구까지 원정을 오신 팬 분들께 보여드려선 안 될 경기력이었다. 상심이 크실 팬분들께 위로의 말씀 전하고 싶다."

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고영표는 "내년에 더 나은 경기력으로 돌아오겠다"라고 팬들에게 거듭 다짐했다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com