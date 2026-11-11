LAD 단장이 직접 밝혔다! 'FA 최대어' 스쿠벌과 재계약 추진…"투수 역대 최고액 예상"→메츠와 경쟁 예고

사진=폭스 스포츠

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 이번 FA(자유계약선수) 시장 최대어인 좌완 선발 투수 타릭 스쿠벌과 재계약을 추진한다.

'MLB닷컴'은 11일(한국시각) '다저스가 이번 오프시즌 FA 시장 최대어에 관심을 갖고 있다는 사실은 의심의 여지가 없었다'며 '브랜든 고메스 단장은 구단이 스쿠벌의 재영입을 실제로 추진하고 있다고 인정했다'고 보도했다.

고메스 단장은 이날 미국 라스베이거스에서 열린 GM 미팅에서 "우리는 스쿠벌의 에이전트 측과 연락을 주고받고 있으며, 어느 시점에는 직접 만날 것으로 예상하고 있다"고 밝혔다.

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AFP연합뉴스

스쿠벌은 지난 시즌 마지막 2개월을 다저스에서 뛰었다. 다저스는 트레이드 마감일에 디트로이트 타이거스와 대형 트레이드를 단행해 그를 영입했다. 다저스는 결국 우승에는 실패했지만, 스쿠벌은 기대를 뛰어넘는 활약을 펼쳤다. 정규시즌 10차례 선발 등판에서 5승 2패, 평균자책점 2.61을 기록했다. 포스트시즌에서는 두 차례 선발 등판해 11이닝 동안 3실점, 평균자책점 2.45와 탈삼진 14개를 기록했다. 그는 FA 자격을 앞둔 시점에 왼쪽 팔꿈치의 유리체 제거 수술로 인해 어려움을 겪었다. 스쿠벌은 회복과 재활에 6주를 소요해야 했다. 그럼에도 빠른 회복 속도를 보이며 FA 시장에서 큰 규모의 계약을 따낼 수 있는 입지를 마련했다.

매체는 '스쿠벌의 지금까지의 커리어를 고려하면, 그는 총액과 연평균 금액 모두에서 메이저리그 투수 역대 최고액 계약을 요구할 수 있을 것으로 보인다'며 '다저스는 슈퍼스타가 시장에 나오면 언제나 영입 경쟁에 뛰어든다'고 주장했다.

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하지만 스쿠벌 영입을 노리는 다른 구단들도 있다. 이들 중에는 다저스보다 더욱 절실한 팀도 있을 수 있다. 뉴욕 메츠가 그중 하나다. 영입과 관련해 메츠가 곧 스쿠벌과 만나기로 했다는 이야기까지 나온 바 있다. 스쿠벌은 포스트시즌이 끝난 뒤 FA 시장에서의 거취에 대해 언급하는 것을 꺼렸지만 다저스에서의 경험에 대해서는 긍정적으로 평가했다. 현재로서는 그가 다저스와 계약할 가능성이 크다는 의견이 우세하다.

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고메스 단장은 "스쿠벌이 이곳에서 보낸 시간을 즐겼다는 것을 알고 있다"며 "우리도 그와 함께할 수 있어서 정말 좋았고, 앞으로 진행될 협상에서 분명 도움이 될 만한 요소라고 생각한다"고 말했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com