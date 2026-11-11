스승 잃은 김혜성 악영향 우려! MLB 적응 도운 핵심 인물인데…새로운 타격 코치로 은퇴한 로하스까지 언급

26일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 삼성 라이온즈의 경기. 키움 김혜성이 생각에 잠겨 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.04.26/

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 애런 베이츠 타격 코치와 결별하면서 김혜성이 영향을 받을 수 있다는 분석이 나온다.

'다저스 네이션'은 11일(한국시각) '다저스는 최근 타격 코치 베이츠와 결별했다'며 '이번 결정은 다저스 선수들에게 상당히 큰 영향을 미칠 수 있다'고 보도했다. 이는 다저스의 한국인 유틸리티 김혜성과도 직접적으로 관련이 있다. 베이츠는 김혜성이 메이저리그에 적응하는 데 많은 도움을 줬다. 그가 KBO 리그에서 메이저리그로 넘어온 직후 그의 타격 자세를 전면 개편하는 데 큰 역할을 한 게 베이츠다.

당시 다저스는 김혜성의 타격 자세와 스윙이 메이저리그의 빠른 구속을 자랑하는 투수들을 상대로 경쟁력을 갖추기 어렵다고 판단했다. 다저스는 베이츠 코치와 함께 김혜성의 타격 자세를 완전히 바꿨고, 레그킥과 스윙 궤적, 중심 이동 등 전반적인 부분에 걸쳐 변화를 줬다.

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김혜성은 2026시즌에도 성장하는 데 주력했다. 빅리그 주전으로는 도약하지 못했다. 지난 시즌 대부분을 다저스 산하 트리플A 오클라호마시티 코메츠에서 보냈다. 그는 마이너리그에서도 타석에서 인상적인 모습을 보여주지 못했다. 그는 올 시즌 메이저리그 43경기에서 타율 0.259, 출루율 0.323, 장타율 0.328, OPS 0.651을 기록했다. 오클라호마시티에서는 85경기에서 타율 0.262, 출루율 0.330, 장타율 0.345, OPS 0.674로 빅리그와 비슷한 수준의 성적을 거뒀다.

결국 2027시즌에도 김혜성은 타격 개선을 위해 코칭을 받을 것으로 예상된다. 새롭게 부임할 타격 코치가 김혜성의 타격을 개선하기 위해 다시 한번 스윙을 조정하는 작업을 진행할 가능성이 크다. 김혜성이 보다 꾸준한 타격 생산성을 보여줄 수 있다면, 주루 과정에서 빠른 발을 활용할 기회를 더 많이 얻을 수 있다.

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다저스의 차기 타격 코치로는 매니 라미레스와 최근 은퇴한 미겔 로하스 등이 거론된다.

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매체는 '로하스가 타격 코치로서 김혜성과 함께할지, 아니면 다른 역할을 맡아 그를 도울지는 아직 지켜봐야 한다'면서도 '어느 쪽이든 앞으로 김혜성은 좋은 지원을 받을 것으로 보인다'고 전망했다.

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한편, 다저스의 3루수 맥스 먼시도 베이츠의 이탈에 대해 공개적으로 아쉬움을 드러냈다. 오랫동안 다저스에서 코치로 활동한 베이츠가 자신의 발전에 큰 도움을 줬다고 언급했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com