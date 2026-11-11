"내가 20홈런 칠줄 꿈에도 몰랐다"…한화서 오랜만에 나온 신인王 후보에 김태균 "강민호·양의지 잇는 허인서 시대 열 것"

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 경기에 나선 한화 포수 허인서. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

사진캡처=유튜뷰채널 '김태균'

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[스포츠조선 고재완 기자] "올해 제가 20홈런을 칠 줄은 꿈에도 몰랐습니다."

한화 이글스의 '영구결번 레전드' 김태균(44)이 직접 구워주는 두툼한 소고기를 한 입 가득 넣은 '20홈런 안방마님' 허인서(23·한화 이글스)가 쑥스러운 미소를 지었다.

지난 2001년 신인왕을 거머쥐었던 대선배 앞에서 25년 만에 이글스 출신 순수 포수 신인왕, 골든글러브 유력 후보로 우뚝 선 후배의 솔직하고 담백한 입담에 현장은 웃음바다가 됐다.

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김태균은 9일 자신의 유튜브 채널 '김태균 [TK52]'에 공개된 '수상소감 미리 써왔어?ㅋㅋ 김태균도 웃음 터진 허인서' 영상을 통해, 스페셜 MC 이도윤과 함께 올 시즌 최고의 히트상품으로 떠오른 허인서를 충남 공주의 글램핑장으로 초대해 특별한 힐링 밥상을 선물했다.

올 시즌 1군 무대에 혜성처럼 등장해 포수 포지션에서 20홈런을 쏘아 올리고 리그 도루저지율 1위를 다툰 허인서. 스스로 올 시즌 점수를 "70~80점" 이라고 낮춰 잡자, 대선배 김태균은 곧바로 손사래를 치며 '100점 만점'을 부여했다.

사진캡처=유튜뷰채널 '김태균'

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 포수 허인서. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

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김태균은 "신인왕에 골든글러브까지 유력한데 무슨 70~80점이냐, 넌 100점이다" 라며 "그동안 대한민국 야구는 강민호와 양의지라는 두 거물이 이끌어왔다. 이제 마침내 장타력을 갖춘 대형 포수 허인서의 시대가 활짝 열린 것" 이라며 엄지를 치켜세웠다.

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허인서는 전설들의 이름 앞에 고개를 숙였다. "어렸을 때부터 선배님들의 플레이를 보며 야구를 해왔기 때문에 두 분과 함께 언급되는 것 자체가 꿈만 같고 말이 안 되는 일 같다" 면서 "수비와 투수 리드, 철저한 자기관리는 강민호 선배님을 닮고 싶고, 부드럽고 가볍게 툭 치면서도 비거리를 만들어내는 타격 기술은 양의지 선배님을 꼭 배우고 싶다" 고 당찬 포부를 밝혔다.

사진캡처=유튜뷰채널 '김태균'

사진캡처=유튜뷰채널 '김태균'

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입단 5년 차, 긴 2군 생활과 상무 복무를 거치며 묵묵히 칼을 갈아왔던 허인서가 올 시즌 갑작스럽게 20개의 아치 를 그린 결정적 계기는 무엇이었을까.

허인서가 털어놓은 비결은 바로 '하체 회전(골반 턴)'의 깨달음이었다. 허인서는 "올해 전까지는 하체로 친다는 생각을 단 한 번도 해본 적이 없었다"면서 "시즌 초 삼성전에서 홈런이 나온 날부터 느낌이 왔다. 상체 힌지를 잡고 턴을 할 때 손으로 스타트를 끊는 게 아니라, 오른쪽 골반을 곧바로 돌린다는 느낌으로 스윙을 바꿨더니 땅볼이 눈에 띄게 줄고 타구에 엄청난 힘이 실리기 시작했다" 고 설명했다.

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타격 레전드 김태균 역시 "장타자들의 전형적인 특징이다. 하체를 쓸 줄 알게 되면서 비로소 자기 스윙을 완성한 것" 이라며 감탄을 금치 못했다.

가장 행복했던 순간으로는 20홈런이 아닌 '수비 증명'을 꼽았다.

허인서는 "2군에 있을 때부터 도루저지만큼은 자신이 있었는데, 1군 무대에서도 시즌 막판까지 도루저지율 최상위권을 유지하며 내 가치를 스스로 증명해낸 것 같아 정말 뿌듯했다" 며 주전 포수다운 자부심을 드러냈다.

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사진캡처=유튜뷰채널 '김태균'

꿈같은 2026시즌을 보낸 허인서는 최원호 감독이 이끄는 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 야구대표팀의 핵심 안방마님으로 선발돼 12일 호주와의 개막전에 나선다.

허인서는 "지난 2023년 APBC 대회 때는 상무 소속으로 예비 엔트리에 머물러 도쿄에 동행만 했었는데, 이번에는 당당히 정식 엔트리에 이름을 올리고 가게 되어 감회가 정말 새롭다" 며 "태균 선배님이 구워주신 고기를 든든하게 먹었으니, 대표팀에서도 주전 포수로서 투수들을 잘 이끌고 멋진 경기를 펼치고 오겠다" 고 다짐했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com