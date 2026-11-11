[오피셜]한화가 아니네? 간만 보고 돌아선 대전예수, '불펜 유력'에도 ML 잔류 택했다 '1+1년 계약'…송성문과 한솥밥

사진=샌디에이고 파드리스 SNS

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 8,2이닝 무실점 호투를 펼친 한화 선발 와이스가 포효하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

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[스포츠조선 김영록 기자] "한국으로 돌아갈 가능성도 있었지만…"

'대전예수'의 행선지는 대전이 아닌 샌디에이고였다. 아내가 거듭 한화 이글스를 향한 애정을 드러냈지만, 이는 결과적으로 '간'만 본 모양새다.

샌디에이고 구단은 11일(한국시각) 공식 채널을 통해 라이언 와이스와의 계약을 발표했다.

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구단 측은 '라이언, 샌디에이고에 오신 걸 환영한다. 우린 와이스와 1년 계약(+2028년 구단 옵션)을 맺었다'고 설명했다.

와이스는 올해초 휴스턴 애스트로스과 계약할 당시에도 1+1년 계약을 맺었다. 총액 760만 달러(1년 260만+1년 500만 달러 구단 옵션)계약이었는데, 휴스턴이 차기 시즌 이를 행사하지 않기로 하면서 FA가 됐다.

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이 과정에서 한화 컴백을 노크하는 모습을 보였다. 한화 역시 지난해 코디 폰세(토론토 블루제이스)와 와이스 원투펀치로 누린 21세기 최고의 시즌을 기억하는 만큼, 와이스의 컴백에 긍정적이었다.

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하지만 메이저리그 잔류를 향한 와이스의 미련은 강했다. 와이스는 결국 한국 컴백보단 빅리그 잔류를 택했다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 5회초 1사 1,3루 LG 박해민을 병살 처리한 한화 선발 와이스가 포효하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

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NBC스포츠는 와이스에 대해 "2027시즌 불펜으로 시작할 가능성이 높다"고 설명했다. 하지만 샌디에이고는 워커 뷸러, 마이클 킹, 로비 레이 등 지난해 선발진이 한꺼번에 팀을 떠난 만큼, 시즌이 진행됨에 따라 선발진에 합류할 가능성도 내비쳤다. ESPN 역시 "와이스는 한국 복귀 가능성도 있었지만, 최종 선택은 샌디에이고였다"고 전했다.

와이스는 지난 2024년 한화에 대체 외인으로 합류, 5승5패 평균자책점 3.73을 기록한 뒤 재계약을 맺었다. 폰세와 함께 한 2025년에는 16승5패 평균자책점 2.87, 삼진 207개를 기록하며 폰세와 함께 한화를 19년만의 한국시리즈로 이끈 최대 수훈선수였다.

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꿈에 그리던 빅리그 데뷔에도 성공했지만, 메이저리그의 벽은 만만찮았다. 와이스는 올해 휴스턴에서 9경기 3패, 평균자책점 7.62로 부진했다. 트리플A에서도 평균자책점 5.42로 부진한 끝에 FA 신분이 됐지만, 다행히 빠르게 새 소속팀을 찾는데 성공했다.

와이스는 송성문, 그리고 2024년 NC 다이노스에서 뛰었던 카일 하트와 한솥밥을 먹게 됐다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com