'단장인듯 단장아닌 단장같은 그' 이게 무슨 파격인가? 신세계 인사의 의미[SC핫포커스]

2027 KBO 신인 드래프트 현장에서 김재현 단장. 사진=SSG 랜더스

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[스포츠조선 나유리 기자]겉으로는 '개편'이지만, 사실은 '파격'이다. 신세계 야구단의 이번 인사는 어떤 의미를 담고 있을까.

SSG 랜더스는 11일 조직 개편을 공식 발표했다. 핵심은 단장 보직이다. 김재현 단장이 물러나고, 김성용 전 R&D팀장이 내부 승격으로 '운영담당' 겸 '단장 대행'이 됐다.

'담당'은 타 기업으로 따지면 본부장급으로, 단장과 팀장 사이에 있는 직책이라고 볼 수 있다. 이미 랜더스 내부에도 마케팅담당과 사업담당이 있었고, 이제 선수단 부문도 운영담당을 두겠다는 체제 개편을 실시했다. 임원은 아니다. 다만 랜더스 구단은 "이번 '담당' 체제는 구단 내부에서 오랜 기간 역량을 검증받은 프런트 인력이 내부 승격하여 조직을 이끄는 구조"라고 설명했다. 앞으로도 담당은 외부 인사가 아닌, 내부 인사를 임명하겠다는 것으로 보인다.

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운영담당이 선수단 업무를 총괄하는 보직이고, 정식 단장 자리는 비워두는 대신 대외적으로 단장 업무는 김성용 담당이 맡는다. KBO 실행위원회 등 단장이 필요한 자리를 김성용 담당이 간다는 뜻이다. 실질적 단장 대행인데, 이름은 단장이 아니다. 단장 역할을 하는데 사실 단장이 아닌 묘한 상황이기도 하다.

SSG는 사례가 없는 일은 아니라고 설명했다. 늘 신세계 인수 이후를 강조해왔지만, 이번만큼은 전신팀 사례를 찾았다. SK 와이번스 시절이었던 2007년 당시 전 단장이 좋지 않은 상황에서 갑작스레 팀을 나가게 됐고, 적임자를 찾지 못하고 있었다. 선수 출신 내부 인사인 민경삼 당시 운영팀장에게 당장 단장을 맡기기에는 너무 젊다는 우려가 있었고, 최초로 '운영본부장' 체제를 꾸렸다. 실질적으로 단장 업무를 하되 직함은 단장이 아닌 본부장이었다.

김재현 단장(왼쪽). 사진=SSG 랜더스

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이 체제는 꽤 오래 지속됐다. 민경삼 본부장 체제가 2009시즌까지 유지됐고, 2010시즌을 앞두고 단장으로 정식 임명되면서 '무 단장' 체제가 마무리 됐다.

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SSG는 김재현 단장과의 계약 기간이 올 시즌까지였다. 계약 기간 만료 이후 재계약 의사가 없이 결별을 하게 된 셈이다. 다만 이 결정의 시간이 길어진 것이 아쉽다. 김재현 단장은 물론 구단 모든 구성원들이 차기 단장 자리가 어떻게 되는 것인지, 김 단장이 재계약을 하는 것인지 전혀 알지 못하고 시즌 종료 후 내년 준비에 들어갔다.

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김재현 단장도 지난주 직접 마무리캠프 장소인 일본 가고시마에서 내년 시즌 아시아쿼터 후보들을 직접 살펴보고, 새 외국인 투수 영입에 대해서도 계속 논의하는 모습이었다. 자신의 거취는 알 수 없지만, 일단 단장으로서 해야하는 업무들을 직접 챙긴 것이다. 그러나 마무리캠프 출장에서 돌아온지 며칠 안돼서 재계약 불가 통보를 받아 짐을 쌌다.

나름의 사정은 있었다. 9월말을 예상했던 신세계 그룹 본사 임원 인사가 10월말에 단행됐고, 대표이사 교체가 확정되면서 자연스럽게 단장 유임 여부 결정도 뒤로 밀렸다. 그 전까지 대표이사의 거취가 확정되지 않은 상황이다보니 핵심 업무들은 최종 결정을 내리기가 애매한 측면이 있었다. 그러다 신세계그룹이 지난 10월 23일 기인주 랜더스 대표이사를 선임했고, 순차적으로 업무 파악이 이뤄졌다.

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김성용 신임 운영단장. 사진=SSG 랜더스

이번 인사가 SSG 내부적으로도 시사하는 바는 분명히 있다. SSG는 현재 대표이사, 단장 외에도 추신수 구단주 보좌역 겸 육성총괄이 있다. 단순 구단주 보좌 뿐 아니라 육성을 총괄하는 중책을 맡고 지휘를 하고 있기 때문에 타 구단과는 의사 결정 구조에 있어 다른 부분이 있을 수밖에 없다. 어느정도 교통 정리가 필요하다는 여론이 있었고, 이번 체제 개편으로 인해 다른 방향성을 가져간다는 암시로도 읽힌다.

실질적 단장 대행이 된 김성용 담당은 2010년 SK 와이번스 프런트로 입사해 홍보, 마케팅, 운영, 육성 등 주요 실무 부서를 단계별로 거친 살림꾼 출신이다. 랜더스 창단 후 첫 우승인 2022년 당시 운영팀장이 김성용 담당이었다. 이후 홍보팀장을 맡았다가 올해는 강화에서 육성팀장인 R&D팀장을 맡아왔다. 신입 사원으로 입사해 팀장을 거쳐 본부장급인 담당까지 오르면서 프런트 타 직원들에게는 확실한 동기부여가 생길 수 있게 됐다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com