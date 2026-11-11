사상 최초! 병상에서 수상 소감, 'ML 첫 3년 연속 감독상' 머피 밀워키 감독, "통제할 수 없는 일 포기하라"

팻 머피 밀워키 브루어스 감독이 지난달 29일(한국시각) 트로피카나필드에서 열린 월드시리즈 5차전서 탬파베이 레이스를 꺾고 우승을 확정한 뒤 선수단과 기쁨을 만끽하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]밀워키 브루어스가 올해 창단 첫 월드시리즈 우승을 이룬 것은 '저비용-고효율'을 추구하며 구단 운영을 해온 결과물이라는 평가를 받는다.

밀워키는 작은 시장과 제한된 재정 상황에서도 최근 가장 모범적인 행보를 이어온 구단이다.

올해 사치세 부과 대상 페이롤은 1억5470만달러로 30개 구단 중 19위였다. NLCS에서 만나 4승으로 침몰시킨 LA 다저스(4억3300만달러)의 3분의 1 수준이었다. 또한 지난 3월 경제 전문지 포브스가 매긴 메이저리그 구단 가치 랭킹에서는 19억달러로 전체 21위에 머물렀다. 이 역시 2위인 다저스(78억달러)의 4분의 1 밖에 안 된다.

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그럼에도 밀워키는 최근 9년 동안 8번 포스트시즌에 진출했고, 2023년 이후로는 4년 연속 NL 중부지구 1위, 작년과 올해는 메이저리그 전체 승률 1위의 성과를 이뤄냈다. 올해 월드시리즈 우승이 결코 우연이 아니라는 얘기다.

밀워키를 신흥 명문 구단의 반열에 올려놓은 리더가 바로 팻 머피 감독이다. 밀워키는 2024년 머피 감독이 지휘봉을 잡은 이후 3년 동안 정규시즌 승률 0.603을 올렸고, 특히 올시즌에는 1969년 창단 후 첫 세 자릿수 승수(103승)를 달성했다.

팻 머피 밀워키 감독이 월드시리즈 우승 직후 선수들과 포옹하며 기뻐하고 있다. AFP연합뉴스

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그가 육성과 성적에서 독보적인 성과를 낸데 대해 '최고의 감독'이라 칭해도 이상할 것이 없다.

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전미야구기자협회(BBWAA)가 11일(한국시각) 발표한 'NL 올해의 감독'의 영광은 자연스럽게 머피 감독에게 돌아갔다. 1983년 이 상이 제정된 이후 처음으로 3년 연속 수상이라는 기록을 세웠다. 투표 기자단 30명 중 20명이 머피 감독에게 1위표를 던졌다. 월트 와이스 애틀랜타 브레이브스 감독이 2위, 돈 매팅리 필라델피아 필리스 감독이 3위였다.

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'올해의 감독상' 최다 수상자는 3명으로 바비 콕스, 토니 라루사, 벅 쇼월터가 나란히 4차례 트로피를 들어올렸다. 그러나 3년 연속은 머피가 처음이다. 한 시즌 월드시리즈 우승을 이루고 올해의 감독까지 거머쥔 사령탑은 머피 감독이 역대 9번째다.

그런데 이날 머피 감독이 수상 소식을 들은 것은 병상에서다. 그는 최근 밀워키의 한 병원에서 고관절 치환술을 받고 회복 중에 있다. 올시즌 긴급 허리 수술을 받은 탓에 고질적인 무릎과 고관절 통증을 제거하기 위한 수술을 오프시즌으로 미룰 수밖에 없었다. 월드시리즈를 마치고 곧장 병원을 향했다.

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팻 머피 밀워키 감독이 지난달 29일(한국시각) 월드시리즈 우승 직후 인터뷰를 하고 있다. AFP연합뉴스

이날 MLB네트워크와의 화상 인터뷰에서 머피 감독은 "포스트시즌이 시작됐을 때 선수들이 경기를 승리로 이끄는 방식, 놀라운 회복력, 그리고 모든 역경에 대처하는 모습을 보며 우리는 이런 결과를 만들어낼 운명이었는지도 모른다는 느낌을 받았다"며 "내가 '우리는 모두 여전히 만들어져 가는 과정에 있다'고 표현한 걸 들어봤을 것이다. 그건 사실이다. 반드시 믿음을 가져야 한다. 통제할 수 없는 일들을 걱정하며 시간을 낭비하지 않으면서 말이다"라고 소감을 밝혔다.

그러면서 "내가 배운 점은 선수들이 아무리 어려도 그들을 신뢰해야 한다는 것이다. 쿠퍼 프랫을 보라. 그가 당신의 신뢰를 느낀다면 더 좋은 플레이를 펼칠 것"이라고 덧붙였다. 선수들을 향한 신뢰와 팀 워크가 우승의 원동력이 됐다는 얘기다.

병상에서 감독상 수상 소식을 들은 건 머피 감독이 처음일 것이라고 MLB.com은 전했다.

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밀워키는 지난 2월 스프링트레이닝 개막 후 얼마 지나지 않아 머피 감독과 3년 연장계약을 했다. 2028년까지 감독 자리를 보장받았고, 2029년에는 클럽 옵션이 설정됐다. 70세까지 밀워키 지휘봉을 잡는다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com