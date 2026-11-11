[오피셜] '지도력' 입증한 박병호, 키움 퓨처스 타격 총괄→이형종 플레잉 코치…2027 코칭스태프 확정

은퇴식을 앞둔 키움 히어로즈 박병호 코치가 26일 오전 서울 고척스카이돔 기자회견장에서 소감을 말하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.26/

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[스포츠조선 고재완 기자] 이성열(42)이 12년 만에 친정 영웅군단의 품으로 돌아와 1군 메인 타격코치를 맡는다. 지도력을 인정받은 '국민거포' 박병호(40)는 퓨처스팀 타격 총괄로 영역을 넓히며, 베테랑 외야수 이형종(37)은 선수와 지도자를 겸하는 '플레잉코치'로 변신한다.

키움 히어로즈(대표이사 위재민)는 11일 설종진 감독을 필두로 2027시즌 팀을 이끌 코칭스태프 조각을 최종 완료했다고 공식 발표했다.

1군 타격코치로 새로 합류한 이성열 코치는 히어로즈 팬들에게 각별한 인물이다. 2012년부터 2015년 4월까지 넥센 히어로즈의 화끈한 거포 타선의 한 축으로 활약했던 이 코치는 이후 한화 이글스에서 주장을 맡아 팀을 이끌다 2021년을 끝으로 현역 유니폼을 벗었다.

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은퇴 후 2022년 KT 위즈에서 지도자 생활을 시작한 이 코치는 2026년까지 5시즌 동안 KT 퓨처스팀과 육성·재활군 타격을 전담 지도하며 수많은 젊은 타자들의 잠재력을 터뜨리는 데 결정적인 기여를 했다.

키움 구단은 이 코치가 현역 시절 쌓은 풍부한 타격 노하우와 KT 시절 보여준 뛰어난 타자 육성 성과를 높이 평가해 전격 영입을 결정했다. 이 코치는 발표 당일인 11일 곧바로 대만 타이난에서 진행 중인 마무리캠프에 합류해 영웅군단 유망주 타격 지도에 돌입한다.

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'영웅 군단의 심장' 박병호 코치는 지도자로서 한 단계 더 도약한다. 올 시즌 잔류군 선임코치로 지도자 첫발을 내디딘 박병호 코치는 특유의 진중한 리더십과 세밀한 맞춤형 지도로 젊은 타자들의 성장을 견인하며 구단 안팎에서 높은 평가를 받았다.

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구단은 박 코치의 지도력을 적극 반영해 2027시즌부터 '잔류군 총괄'과 함께 '퓨처스팀 타격 총괄코치'라는 중책을 맡기기로 했다. 퓨처스팀의 이병규, 이명기 타격코치와 유기적으로 호흡을 맞추며 팀의 젖줄인 2군 타격 전반을 총괄 지휘할 예정이다.

은퇴식을 앞둔 키움 히어로즈 박병호 코치가 26일 오전 서울 고척스카이돔 기자회견장에 들어서고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.26/

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베테랑 타자 이형종의 '플레잉코치' 발탁도 눈길을 끈다.

이형종은 2027시즌 현역 선수 생활을 이어가면서 1군 타격 보조코치 역할을 동시에 수행한다.

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오랜 프로 생활을 통해 산전수전을 겪은 베테랑으로서 덕아웃과 그라운드에서 후배들과 가장 가까이 호흡하며 실전 노하우를 전수하고, 이성열 메인 타격코치를 도와 타격 훈련을 밀착 지원할 예정이다.

이형종 플레잉 타격보조코치. 스포츠조선DB

올 시즌 퓨처스팀에서 작전·주루·수비코치를 맡았던 유재신 코치는 지도력을 인정받아 1군으로 자리를 옮겨 수비 및 3루 주루·작전을 책임진다. 적극적인 주루 플레이와 야수들의 수비 집중력을 끌어올릴 적임자로 낙점됐다. 외야 및 1루 주루는 김준완 코치가 맡는다.

불펜 파트에서는 1군과 퓨처스팀의 보직 맞교환이 이뤄졌다. 올 시즌 퓨처스팀을 맡았던 문성현 코치가 1군 불펜코치로 승격했고, 박승주 코치가 퓨처스팀 불펜코치로 이동한다. 1군 수비를 맡았던 문찬종 코치는 퓨처스팀으로 자리를 옮겨 수비 및 1루 주루를 지도한다.

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이로써 키움의 2027시즌 1군은 설종진 감독-강병식 수석 체제 아래, 김수경 투수 총괄코치, 노병오 투수코치, 문성현 불펜코치, 박도현 배터리코치, 이성열 타격코치, 이형종 플레잉 타격 보조코치, 유재신 수비·3루 코치, 김준완 외야·1루 코치로 진용을 갖췄다.

오윤 감독이 이끄는 퓨처스팀은 정찬헌 투수코치, 박승주 불펜코치, 김동우 배터리코치, 이병규·이명기 타격코치, 박정음 외야·3루 코치, 문찬종 수비·1루 코치로 운영되며, 잔류군은 박병호 총괄 및 퓨처스 타격 총괄코치, 임규빈·조범준 투수코치, 강병운 재활코치가 담당한다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com