[오피셜] 'TV 집어삼킨 한국시리즈 2차전' 219만명 봤다…시청률 9.63%→PS 누적 시청자수 2240만명

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 우승트로피와 함께 우승의 기쁨을 만끽하는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 고재완 기자] 2024시즌부터 3년 연속 정규시즌 1000만 관중을 돌파하고, 역대 최다 관중 신기록(1277만 551명)까지 작성했던 KBO리그의 폭발적인 열기가 안방극장까지 완벽하게 집어삼켰다.

포스트시즌 14경기 동안 29만 9600명이 야구장을 가득 채우며 '전 경기 매진' 신화를 쓴 데 이어, TV중계를 지켜본 누적 시청자 수가 무려 2240만 명(이하 닐슨코리아 집계)을 넘어섰다.

KBO(한국야구위원회)는 11일 '포스트시즌 시청 데이터 지표'를 공식 발표했다. 지표에 따르면 올가을 포스트시즌은 현장 관중 동원은 물론, TV 평균 시청률과 누적 시청자 수 전 부문에서 기록적인 상승세를 이어가며 최고 인기 스포츠로서의 위상을 증명했다.

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올해 포스트시즌 TV 평균 시청률은 7.03%를 기록했다.

이는 6.89%를 기록했던 2025시즌 대비 약 2% 상승한 수치로, 2024 포스트시즌(6.12%) 이후 2년 연속 상승세를 이어갔다. 와일드카드 결정전부터 한국시리즈까지 총 14경기 중 13경기가 지상파를 통해 전국에 생중계됐으며, 매 경기 손에 땀을 쥐게 하는 접전이 펼쳐지며 시청자들의 눈길을 사로잡았다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 12회 연장 끝에 삼성이 KT에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 선수들. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

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전국 기준 경기당 평균 시청자 수는 160만 명에 달했다. 지난해(167만 9566명)에 이어 2년 연속 평균 160만 명대 고공비행을 유지하며, 가을야구를 향한 국민적 관심을 여실히 보여줬다. 포스트시즌 14경기를 통틀어 TV 중계를 지켜본 합산 누적 시청자 수는 무려 2240만 명으로 집계됐다.

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올가을 야구팬들의 시선을 가장 뜨겁게 사로잡은 경기는 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 한국시리즈 2차전이었다.

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연장 12회 혈투가 펼쳐졌던 한국시리즈 2차전은 시청률 9.63%, 합산 시청자 수 218만 9739명을 기록하며 2026 포스트시즌 전체 경기 중 '최고 시청률'과 '최다 시청자 수' 타이틀을 동시에 거머쥐었다.

대구에서 펼쳐진 전통의 라이벌전이자 5차전 끝장 승부로 이어진 플레이오프도 압도적인 화제성을 뽐냈다.

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삼성과 KIA 타이거즈의 플레이오프 3차전은 합산 시청자 수 208만 5133명, 시청률 9.17%를 찍으며 한국시리즈 2차전의 뒤를 이었다. 올해 포스트시즌에서 단일 경기 시청자 수가 200만 명을 돌파한 명승부는 총 3차례에 달했다.

현장에서는 14경기 연속 만원 관중으로 30만 명에 육박하는 팬들이 가을의 전율을 만끽했고, 안방극장에서는 경기당 160만 명, 누적 2240만 명의 시청자가 열광했다.