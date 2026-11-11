'류지현호 WBC 8강행 일조' 더닝, FA 자격 신청…다시 마운드에서 볼 수 있을까

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[스포츠조선 박상경 기자] 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 태극마크를 달고 뛰었던 데인 더닝이 FA자격을 얻었다.

마이너리그에서 시즌을 마친 더닝은 이달 초 FA로 시장을 노크하는 쪽을 택했다. 더닝은 올 시즌을 앞두고 시애틀 매리너스와 마이너 계약을 맺었다. 트리플A에서 11경기(선발 10경기) 41⅓이닝을 던져 2승6패, 평균자책점 7.17, 더블A에서는 1경기에 등판해 1⅓이닝을 던졌다. 올해 마이너 기록은 42⅔이닝 2승6패, 평균자책점 7.17로 썩 좋은 편은 아니었다. 5월 말 부상으로 오랜 기간 등판하지 못하면서 떨어진 경기 감각이 아쉬웠다.

더닝은 지난 WBC에서 저마이 존스, 셰이 위트컴과 함께 태극마크를 달았다. 3경기에서 3이닝 3안타(1홈런) 2실점을 기록했지만, 중간 계투 역할을 맡아 류지현호의 8강행에 힘을 보탰다. 특히 8강 진출 여부가 결정되는 호주전에서 1이닝을 무실점으로 막는 중요한 활약을 펼친 바 있다.

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한국계 어머니를 둔 더닝은 2016년 메이저리그 드래프트 1라운드, 전체 29순위로 워싱턴 내셔널스에 지명됐다. 시카고 화이트삭스에서 빅리그에 데뷔해 텍사스 레인저스, 애틀랜타 브레이브스를 거쳤다. 텍사스에서는 양현종(현 KIA 타이거즈), 애틀랜타에서는 김하성과 한솥밥을 먹기도 했다.

더닝의 복귀 여부는 부상 회복에 달렸다. 텍사스 시절이던 2023년 12승7패, 평균자책점 3.70 커리어 하이 기록을 세운 이후 어깨 부상을 하면서 구속이 떨어졌고, 최근 두 시즌 연이은 부진으로 입지가 꽤 좁아졌다. 올해도 시애틀에서 메이저리그 승격에 도전했지만, 결국 마이너리그를 벗어나지 못했다. 새 시즌을 앞두고 얼마나 좋은 컨디션을 유지하느냐에 따라 스프링캠프 초청 등의 기회를 받을지 여부가 갈릴 것으로 보인다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com