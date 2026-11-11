'부상 중 황당 사고 → 연봉 지급 중단' 이정후 동료 충격 잔류 전망…SF "주전 보장 못해"

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[스포츠조선 박상경 기자] 부상 재활 도중 스쿠터 사고를 내 연봉 지급까지 중단됐던 해리슨 베이더가 샌프란시스코 자이언츠에서 다시 기회를 얻을 전망이다.

미국 샌프란시스코 크로니클은 11일(한국시각) '베이더가 내년에 복귀할 예정이며, 그는 책임감을 느끼고 있다'고 전했다. 버스터 포지 샌프란시스코 야구운영부문 사장은 미국 라스베이거스에서 진행 중인 메이저리그 단장 회의에서 취재진과 만나 "베이더는 내년에도 남을 것"이라고 밝혔다.

베이더는 지난해 겨울 샌프란시스코와 2년 총액 2050만달러(약 273억원)에 계약했다. 2021년 골드글러브 수상자이기도 한 베이더의 합류에 샌프란시스코는 큰 기대를 걸었다. 베이더의 합류로 인해 이정후는 기존 중견수에서 우익수로 포지션을 변경했다.

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그러나 결과는 최악에 가까웠다. 베이더는 2026시즌 부상에 시달리며 단 30경기 출전에 그쳤다. 타율 0.170(106타수 18안타), 5홈런 14타점에 머물렀다. 왼발 족저근막염으로 5월 말 부상자 명단에 오른 뒤에는 끝내 그라운드로 돌아오지 못했다.

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설상가상으로 7월 말에는 황당한 사고까지 발생했다. 샌프란시스코 마리나 지구에서 스쿠터를 타다가 소방차와 충돌했다. 사고 과정에서 이미 부상 중이던 왼발을 추가로 다치면서 재활 일정마저 차질을 빚었다.

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샌프란시스코는 베이더가 계약 조건을 위반했다고 판단해 연봉 지급을 중단하는 이례적인 조처를 내렸다. 사고 경위에 대한 조사도 진행됐다. 당시에는 샌프란시스코가 베이더와 남은 계약을 정리할 가능성까지 거론된 바 있다.

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샌프란시스코 크로니클은 '토니 바이텔로 감독이 시즌 종료 후 뉴욕에서 베이더를 만났다. 베이더는 현재 정상적인 훈련을 진행하고 있으며 달리기 속도도 평소의 약 85% 수준까지 회복한 상태'라고 전했다. 바이텔로 감독은 "그를 대신해 너무 많은 이야기를 하고 싶지는 않지만, 책임감을 느끼고 있다고 생각한다"고 말했다. 이어 "지난 시즌에는 경기장에 나섰을 때의 성적도 자신이 원했던 수준이 아니었다"며 "어떤 선수도 부상을 원하지 않는다. 내년을 준비하는 동기부여 측면에서는 상당히 좋은 상태라고 생각한다"고 덧붙였다.

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다만 잔류가 주전 복귀를 의미하는 것은 아니다. 포지 사장은 베이더의 역할에 대해 "좋은 활약을 해야 출전 기회를 얻을 수 있다"고 강조했다. 후반기에 중용됐던 드류 길버트, 조나 콕스 등 새로운 자원 뿐만 아니라 보 데이비슨, 빅터 베리코토 등 유망주들과 경쟁을 거쳐야 한다는 의미로 풀이된다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com