"야구장 밖 행동·태도도 더 신중했어야…" KT에이스 소형준, 왜 고개 숙였나 [SC포커스]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 6회말 투구를 마친 소형준이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

사진캡처=소형준 인스타그램 캡처

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[스포츠조선 고재완 기자] "이번 일을 통해 야구장에서 보여드리는 모습뿐만 아니라, 야구장 밖에서의 행동과 태도 역시 프로선수로서 더 신중했어야 한다고 느꼈습니다."

정규시즌 90승 금자탑을 쌓으며 페넌트레이스 우승을 차지했던 마법사 군단의 토종 에이스 소형준(25·KT 위즈)이 2026 한국시리즈 준우승 직후 팬들을 향해 고개를 숙였다.

소형준은 10일 자신의 공식 SNS 계정을 통해 장문의 사과문을 게재했다. 정규시즌 23경기에서 10승3패 평균자책점(ERA) 3.15를 기록하며 팀의 정규시즌 직행을 이끌었지만, 한국시리즈 3차전에서의 뼈아픈 난조와 시리즈 준우승(1승4패)의 책임을 통감하며 프로선수로서의 처신과 태도를 되돌아보겠다는 자성의 목소리를 냈다.

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올 시즌 소형준은 명실상부한 KT의 마운드 기둥이었다.

월드베이스볼클래식(WBC)과 아이치·나고야 아시안게임 등 굵직한 국제대회를 잇달아 소화하고 시즌 도중 어깨 통증을 겪었음에도, 131⅓이닝 동안 10승(3패)을 올리며 굳건히 로테이션을 지켰다.

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하지만 지난 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한국시리즈 3차전은 악몽이었다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 6회말 투구를 마친 소형준이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 1회말 1사 1,2루 소형준이 최형우에 1타점 동점타를 허용하며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

소형준은 1회 볼넷 2개, 2회 볼넷 3개를 연거푸 헌납하며 단 2이닝 만에 5개의 4사구를 내주는 극심한 제구 난조에 빠졌다. 정규시즌 한 경기 최다 볼넷이 2개에 불과했던 투수라고는 믿기 힘든 모습이었다. 결국 2회말 2사 1,3루에서 구자욱에게 2타점 쐐기 적시타를 허용하는 등 초반 4실점으로 끌려갔다.

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더욱 뼈아팠던 대목은 3회부터 보여준 완벽한 반등이었다. 초반 충격을 털어낸 소형준은 3회부터 6회까지 무려 12타자를 연속으로 범타 처리하는 '4이닝 퍼펙트' 피칭을 선보였다. 탈삼진 6개를 솎아내며 6이닝 3안타 4실점했지만, 초반 2이닝의 출혈을 극복하지 못하고 1대5 패전의 멍에를 썼다.

소형준은 "올 시즌 많은 응원을 보내주신 팬분들께 진심으로 감사드린다"라며 "한국시리즈를 준비하는 기간 보여드린 모습은 저에게 기대하고 응원해주신 팬분들께 큰 실망감을 안겨드린 것 같다. 이번 일을 통해 야구장에서 보여드리는 모습뿐만 아니라 야구장 밖에서의 행동과 태도 역시 프로선수로서 더 신중했어야 한다고 느꼈다"라고 솔직하게 고백했다.

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이어 "저를 응원해주시는 팬분들의 마음이 어떤 의미인지 다시 한번 생각하게 됐고 그만큼 더 책임감 있게 행동하겠다"라며 "제가 보여드린 모습으로 실망하신 팬분들의 마음을 가볍게 여기지 않고, 다시 팬분들의 믿음과 사랑을 받을 수 있는 선수가 될 수 있도록 야구장 안팎에서 더 신중하고 책임감 있는 모습을 보여드리겠다"라고 거듭 머리를 숙였다.

끝으로 "항상 저를 믿고 응원해주시는 팬분들께 진심으로 감사드리며, 보내주신 응원과 믿음에 보답할 수 있도록 앞으로 더 나은 모습을 보여드리겠다. 다시 한번 실망시켜드려 정말 죄송하다"라고 글을 맺었다.

소형준은 3차전 패배 직후에도 "필요하다면 불펜으로라도 언제든 마운드에 오르겠다"며 끝까지 팀을 위해 헌신하고자 했다. 그렇기에 이번 한국시리즈의 패배와 본인의 부진, 그리고 준비 기간의 아쉬움은 스물다섯 살의 젊은 에이스에게 뼈아픈 성장통으로 다가왔다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com