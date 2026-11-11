亞통산 최다승+400억 전부 포기? 40세 日레전드, 복귀 대신 은퇴 가능성…SD 단장 "본인 결정 존중"

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[스포츠조선 박상경 기자] 메이저리그 통산 115승을 거둔 다르빗슈 유(40·샌디에이고 파드리스)가 현역 생활 갈림길에 섰다.

일본 산케이스포츠는 11일(한국시각) 미국 라스베이거스에서 열린 메이저리그 단장 회의에 참석한 AJ 프렐러 샌디에이고 단장이 다르빗슈의 거취에 대해 입장을 밝혔다고 전했다. 이 자리에서 프렐러 단장은 "다르빗슈는 계속해서 재활에 전념하고 있으며 복귀를 준비하고 있다"며 "중요한 것은 본인이 어떻게 느끼느냐다. 여전히 높은 수준에서 투구할 수 있다고 판단한다면 돌아와 팀에 기여할 것"이라고 말했다. 하지만 "만약 더 이상 그렇게 할 수 없다고 느낀다면 그는 누구보다 자신에게도, 구단에도 솔직할 것"이라며 "우리는 그의 현재 상황과 생각을 전적으로 존중하고 지지하고 있다"고 강조했다. 현역 연장과 은퇴 어느 쪽도 선택 가능하다는 의미다.

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다르빗슈는 지난해 10월 토미존수술을 받았다. 2015년에 이어 두 번째. 올해는 실전 등판 없이 시즌을 마감했다. 지난 8월 불펜 투구를 시작했으나, 재활 단계가 어느 정도까지 진행됐는지는 알려지지 않았다.

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샌디에이고는 2023년 다르빗슈와 6년 총액 1억800만달러(약 1441억원) 계약을 맺었다. 2027~2028년 다르빗슈에게 지급해야 할 총 연봉은 3000만달러(약 400억원)다.

USA투데이의 밥 나이팅게일은 지난해 12월 다르빗슈가 잔여 계약을 포기하고 은퇴 의사를 드러냈다고 전한 바 있다. 하지만 이후 다르빗슈는 SNS를 통해 계약 파기 협상을 한 건 맞지만 아직 결정을 내리진 않았다고 강조한 바 있다.

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다르빗슈는 올해 구단과 합의 하에 제한선수 명단에 등재됐다. 구단이 계약상 권리는 유지하지만, 연봉 지급 의무는 없다. 팀 재정 부담을 줄여주며 재활에 집중하고자 하는 다르빗슈의 의지가 반영된 선택이었다. 이후 불펜 투구까지 재활 프로세스가 진행됐지만, 내년이면 41세가 되는 상황에서 예전과 같은 기량을 보여줄지에 대해선 물음표가 이어지고 있다.

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2005년 니혼햄 파이터스에서 프로 데뷔한 다르빗슈는 2011년까지 일본 프로야구 통산 167경기 93승38패1홀드, 평균자책점 1.99를 기록했다. 2012년 텍사스 레인저스와 계약하며 메이저리그에 진출한 그는 LA 다저스, 시카고 컵스를 거쳐 2021년부터 샌디에이고에 둥지를 틀었다. 메이저리그 통산 기록은 297경기 115승93패, 평균자책점 3.65다.

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다르빗슈는 9승만 더하면 박찬호가 세운 아시아 투수 메이저리그 통산 최다승 기록(124승)과 어깨를 나란히 할 수 있다. 현역 연장과 은퇴 기로에 선 그가 어떤 선택을 내릴지에 시선이 쏠리고 있다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com