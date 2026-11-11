"다시 만날 때까지 건배!" 무슨 의미야?…페덱 작별인사 "한국行 내인생 최고의 결정, 한번 사자는 영원한 사자" 의미심장

사진출처=크리스 페덱 인스타그램

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[스포츠조선 고재완 기자] "4개월 전 짐을 싸며 모든 익숙한 것들과 작별했을 때만 해도 수많은 불확실성뿐이었다. 하지만 지금 돌아보면 단언할 수 있다. 한국행은 내 인생 최고의 결정 중 하나였다. 다시 만날 때까지, 건배! 한 번 사자는 영원한 사자다."

삼성 라이온즈를 12년 만에 한국시리즈 정상에 올려놓으며 대구를 눈물과 환희로 물들였던 '우승 청부사' 크리스 페덱(30)이 한국에서 보낸 찬란했던 4개월을 돌아보며 팬들과 동료들을 향해 가슴 뭉클한 작별과 감사의 인사를 전했다.

페덱은 11일 자신의 공식 SNS를 통해 장문의 글을 올리고, 지난 7월 낯선 한국 땅을 밟은 뒤 한국시리즈 챔피언 트로피를 들어 올리기까지 겪었던 감정과 진심 어린 소회를 가감 없이 털어놓았다.

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페덱의 한국행은 모험 그 자체였다. 메이저리그 통산 132경기에 등판했던 굵직한 빅리거였지만, 올 시즌 부진과 방출을 겪은 뒤 대체 외국인 선수로 태평양을 건넜다.

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페덱은 "4개월 전, 나는 믿음 하나만을 품고 새로운 도전에 나섰다. 한국으로 건너가 삼성 라이온즈에서 뛸 기회를 받아들였다"며 "가족과 친구들에게 작별을 고하고 짐을 쌌을 때, 내가 알고 있던 모든 것에서 벗어나야 했다. 다른 나라, 다른 문화, 다른 언어, 그리고 수많은 불확실성이 눈앞에 있었다. 앞으로의 4개월이 내게 무엇을 가져다줄지 전혀 알지 못했다"고 당시를 회상했다.

사진출처=크리스 페덱 인스타그램

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그러나 그 불확실성은 곧 야구 인생 최고의 축복으로 바뀌었다. 페덱은 "살면서 배운 한 가지는 때때로 가장 위대한 축복이 미지의 세계에 도전할 때 찾아온다는 사실"이라며 "지금 돌이켜보면 한국행은 내 인생에서 내린 가장 훌륭한 결정 중 하나였다고 자신 있게 말할 수 있다. 야구 인생의 새로운 장으로 시작했던 일이 한 인간으로서 나를 완전히 바꿔놓은 경험이 됐다. 이곳에서 쌓은 추억과 인연, 매 순간은 평생 내 가슴속에 남을 것"이라고 강조했다.

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사자 군단의 푸른 유니폼을 입고 함께 피땀을 흘린 코칭스태프와 동료들을 향한 존경도 잊지 않았다.

페덱은 "첫날부터 두 팔 벌려 환영해 주고, 나를 믿어주며 한 팀의 일원이라는 소속감을 느끼게 해준 동료들과 코치님들께 진심으로 감사드린다"라며 "여러분과 함께 전장에 나설 수 있었고, 삼성 라이온즈의 유니폼을 입을 수 있어 진정한 영광이었다"고 고개를 숙였다.

특히 그라운드 안팎에서 아낌없는 함성을 보내준 삼성 팬들을 향해서는 벅찬 감정을 숨기지 못했다.

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"놀라운 삼성 라이온즈 팬 여러분…여러분은 여러분의 존재가 내게 얼마나 큰 의미였는지 상상조차 하지 못할 겁니다. 매일 보내주신 열정과 에너지, 사랑과 응원은 결코 잊을 수 없습니다. 여러분은 텍사스 출신의 한 아이가 지구 반대편에서 '집에 있는 것 같은 편안함'을 느끼게 해주었습니다. 그것은 야구 그 이상의 가치였고, 평생 소중히 간직할 기억입니다."

사진출처=크리스 페덱 인스타그램

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이어 페덱은 "야구는 내가 꿈도 꾸지 못했던 곳으로 나를 이끌었지만, 대한민국 대구는 언제나 내 마음속 가장 특별한 자리를 차지할 것"이라며 "평생 남을 추억과 야구를 뛰어넘는 우정, 그리고 자랑스럽게 '나의 두 번째 고향'이라 부를 수 있는 도시를 얻어 떠난다. 대구, 그리고 삼성 라이온즈에 마음 깊은 곳에서부터 감사를 전한다"고 헌사를 바쳤다.

페덱이 대구 팬들의 뜨거운 사랑을 받은 것은 말뿐인 립서비스가 아닌, 마운드 위에서 온몸을 던져 증명한 실력과 투혼 덕분이었다.

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지난 7월 대체 선수로 전격 영입된 페덱은 정규리그 13경기에서 7승3패 평균자책점 2.95를 찍으며 순식간에 사자 군단의 든든한 에이스로 자리매김했다. 76⅓이닝 동안 4사구를 단 14개(11볼넷 3사구)만 내주는 '면도날 제구력'과 위기 때마다 154㎞를 꽂아 넣는 완급조절로 '라팍' 마운드를 평정했다.

사진출처=크리스 페덱 인스타그램

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가을야구의 정점은 한국시리즈였다. 플레이오프에서의 아쉬움(2경기 1패 평균자책점 5.40)을 뒤로하고, KT 위즈와의 한국시리즈 2차전에 선발 등판해 7이닝 1실점 역투로 발판을 놓더니, 우승을 눈앞에 둔 경기에서는 6회 구원 등판해 4이닝 무안타 무4사구 5탈삼진 무실점 퍼펙트 세이브라는 만화 같은 역투를 펼쳤다.

"이 도시에 반드시 우승 반지를 바치겠다"던 약속을 스스로 지켜내며 12년 만의 한국시리즈 제패를 확정 지은 마지막 투수가 바로 페덱이었다.

글의 말미에 페덱은 한국어로 된 특별한 인사를 남기며 팬들의 가슴을 뭉클하게 만들었다.

"Until we meet again… 건배! Once a Lion, always a Lion.(다시 만날 때까지… 건배! 한 번 사자는 영원한 사자다)"

사진출처=크리스 페덱 인스타그램

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고재완 기자 star77@sportschosun.com