'KIA 새 역사' 19살의 패기, 여기서 멈출 생각 없다…"만족 아예 없어요, 도영이 형도 만족하지 말래요"[인터뷰]

KIA 타이거즈 김민규. 사진제공=KIA 타이거즈

Advertisement

Advertisement

[오키나와=스포츠조선 김민경 기자] "만족은 아예 없어요."

KIA 타이거즈 신인 외야수 김민규는 올해 기대 이상의 시즌을 보냈다. 지난 5월 처음 1군의 부름을 받고 대주자로 가치를 인정받아 플레이오프까지 한번도 자리를 내주지 않았다.

구단 역사까지 썼다. 김민규는 15도루를 기록, 타이거즈 프랜차이즈 고졸 신인 역대 최다 신기록을 썼다. 종전 기록은 2022년 김도영의 13도루다.

Advertisement

그럼에도 김민규는 여전히 아쉽고, 더 성장하고 싶은 마음뿐이다. 쉴 새도 없이 일본 오키나와 마무리캠프에 합류해 내년 시즌을 위한 준비를 빠르게 시작했다.

오키나와의 뜨거운 햇살을 피하지 못한 김민규는 "너무 많이 탔다"며 멋쩍게 웃었다.

Advertisement

구단 역사를 쓴 자체는 영광이었다.

Advertisement

김민규는 "엄청 의미 있고 기뻤다. 기록을 쌓으니까 욕심이 더 생기기도 했다. 더 열심히 잘하면 더 좋은 기록도 해낼 수 있지 않을까. 그런 동기 부여가 생겼다"며 미소를 지었다.

Advertisement

1군에서 생존하는 시간이 길어질수록 욕심이 생겼다. 대주자 임무에만 만족하지 않고, 한 타석 한 이닝 더 그라운드에 남기 위해 노력했다. 53타석 기회를 얻어 타율 2할6푼5리를 기록했고, 수비는 좌익수 83⅔이닝 중견수 25이닝을 기록하며 경험치를 쌓아 나갔다.

김민규는 "처음 1군에 올라왔을 때는 끝까지 엔트리에 남겠다는 목표는 없었다. 그냥 하루하루 최선을 다하고 감독님과 코치님께 내 장점을 보여드리자는 생각뿐이었다. 하루하루 지나면서 어느 순간 목표가 바뀌었다. 끝까지 남아보자 했는데 다행히 끝까지 남아 보람찼고, 내가 잘한 부분도 있었겠으나 감독님과 코치님께도 감사했다"고 담담하게 이야기했다.

Advertisement

김민규는 이어 "만족은 아예 없다. 대주자로는 보여줬지만, 선발로 나갔을 때는 디테일이 부족한 게 보였다. 부족하다 느낀 것들을 마무리캠프에서 보완하려 하고 있고, 초심으로 돌아가서 절치부심해서 하려 한다. 지나간 기록은 이제 없다고 생각하고, 더 디테일한 것을 챙기기 위해 노력하고 있다"고 덧붙였다.

대주자로 경기 수가 늘어날수록 좌절한 순간이 더 많아졌다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 무사 만루 KIA 카스트로 희생타 때 김민규가 태그업 후 홈을 향해 몸을 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 김민규가 8회말 1사 1루 2루를 훔치고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

김민규는 "전문 대주자로 더 완벽한 모습을 보여야 했는데, 후반에 디테일한 게 떨어져서 후회가 됐다. 누상에 나가면 항상 자신감 있고, 과감했다. 그런데 한순간에 집중을 잃었던 것 같다. 너무 자신감이 넘쳤고, 차분해야 할 때 조절하지 못했다. 긴박한 경기에서는 안 그랬지만, 6점차 7점차 상황에 라인드라이브 타구에 귀루를 못해 아웃되거나 의미 없는 견제사를 당하기도 했다. 좌절하기도 했지만, 실수를 통해 많이 배웠다"고 설명했다.

Advertisement

김도영은 김민규에게 당근보다는 채찍을 줬다.

김민규는 "(김)도영이 형이 정말 항상 진심으로 조언을 해주신다. 도영이 형이 내가 조금 만족하고 있는 것 같으면 '지금에 만족하지 말고 나중에 주전이 돼서 더 잘할 생각을 해라'라고 하셔서 나도 계속 욕심을 갖고 했다. (나)성범 선배님을 비롯해 다른 선배님들도 항상 내게 동기부여가 되는 말을 많이 해 주셔서 1군에 있는 동안 항상 배우고 감사한 시간밖에 없었다"고 했다.

데뷔 시즌에 포스트시즌까지 경험하면서 KIA에서 성공하고 싶은 마음이 더욱 커졌다.

김민규는 "시즌이 너무 짧게 느껴졌다. 나는 경기를 더 하고 싶었고, 팀이 시즌 때부터 좋은 경기를 해서 낭만 있게 플레이오프까지 치렀다고 생각한다. 우리 KIA가 정말 한 팀이 돼서 경기를 치른 것을 직접 느껴서 정말 뿌듯하고 감사했다. 원팀으로 싸운 것에 자부심도 느낀다"고 했다.

이어 "KIA가 KBO 최고 구단이라는 것을 올해 1군에서 경기를 뛰면서 정말 매 경기 느꼈다. 팬분들께서 항상 관중석을 채워주시고, 도파민 안 터지는 경기가 없었다. 경기 시작할 때 라인업송 들을 때부터 벅차오르고, 자부심도 느끼고, 더 잘하려고 했다. 팬분들께 감사드리고, KIA라는 팀에 와서 정말 감사하게 야구하고 있다고 생각한다"고 덧붙였다.

마무리캠프에서는 타격 보강에 집중하고 있다. 김주찬 조승범 타격코치와 함께 더 좋은 타구를 생산하기 위한 고민을 하고 있다.

김민규는 "적지 않은 타석에 나가면서 투수와 어떻게 싸워야 하는지 방향성을 알게 됐다. 2스트라이크 이후의 어프로치가 부족하다고 생각해서 계속 연구하고 있고, 내년을 대비해 타격폼도 조금 수정하고 있다. 내가 타석에서 원래 다리를 끌면서 토탭으로 쳤는데, 주찬 코치님께서 다리를 들고 쳐보라고 하셨다. 다리를 들고 치니 타이밍이나 리듬이 괜찮은 것 같다. 떨어지는 공에 대한 반응이 손보다는 하체가 먼저 움직여야 한다고 이야기해 주셔서 반영하려 하고 있다"며 한 단계 더 성장한 내년을 기대하게 했다.

KIA 타이거즈 김민규. 사진제공=KIA 타이거즈

오키나와=김민경기자 rina1130@sportschosun.com