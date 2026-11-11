'대전 예수' 아내의 韓사랑, 밀당이었나…사실상 마지막 기회, SD는 왜 손 내밀었을까?

사진출처=헤일리 브룩 인스타그램

사진=샌디에이고 파드리스 SNS

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[스포츠조선 고재완 기자] 아내의 SNS를 통한 거듭된 '한국 앓이'와 한화 이글스를 향한 공개적인 애정 표현. 그 뜨거웠던 대전 팬들의 환호는 결국 메이저리그 잔류 계약을 이끌어내기 위한 달콤한 '밀당'이었을까.

'대전예수' 라이언 와이스(30)의 최종 목적지는 19년 만의 한국시리즈 진출을 선물했던 대전한화생명볼파크가 아닌, 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크였다.

샌디에이고 파드리스 구단은 11일(한국시각) 공식 채널을 통해 "우완 투수 라이언 와이스와 1년 계약(+2028년 구단 옵션)을 체결했다"고 공식 발표했다. ESPN과 NBC스포츠 등 미국 현지 유력 매체들 역시 "와이스에게는 KBO리그 친정팀 한화 이글스로의 복귀 선택지도 있었으나, 그의 최종 선택은 메이저리그 잔류였다"고 일제히 타전했다.

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휴스턴 애스트로스에서의 참담했던 방출 아픔을 딛고 끝내 빅리그에 잔류한 와이스. 과연 그는 대전벌을 구원했던 '기적의 예수'처럼, 선발진이 붕괴된 샌디에이고 마운드에서도 구원투수가 될 수 있을까.

사진출처=헤일리 브룩 인스타그램

23일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 한화 와이스가 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.05.23/

와이스는 한화 이글스 역사상 가장 드라마틱한 성공 신화를 쓴 외인 투수다.

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지난 2024년 부상 대체 외인으로 총액 10만 달러의 헐값에 한국 땅을 밟았던 그는 5승 5패 평균자책점(ERA) 3.73으로 가능성을 증명하며 정식 재계약을 따냈다. 그리고 코디 폰세(토론토 블루제이스)와 함께 원투펀치를 이룬 2025시즌, 30경기 16승5패 ERA 2.87, 탈삼진 207개를 쓸어 담으며 리그를 완벽히 지배했다.

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단단한 체격과 긴 수염, 위기 때마다 삼진을 솎아내고 포효하는 모습에 대전 팬들은 그에게 '대전 예수'라는 신성한 별명을 헌정했고, 와이스는 폰세와 함께 한화를 무려 19년 만에 한국시리즈 무대로 이끌었다.

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그 성공을 발판 삼아 올해 초 휴스턴 애스트로스와 총액 760만 달러(1년 260만+1년 500만 달러 구단 옵션)의 1+1년 잭팟을 터뜨리며 금의환향했다. 하지만 꿈에 그리던 메이저리그 무대는 처절하리만치 냉혹했다.

올 시즌 휴스턴 유니폼을 입고 메이저리그 9경기에 등판했으나 3패 ERA 7.62로 난타당했고, 트리플A에서도 평균자책점 5.42로 고전했다. 결국 휴스턴이 2027시즌 500만 달러 구단 옵션을 행사하지 않고 방출 통보를 내리면서 와이스는 다시 무적 신세가 됐다.

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방출 직후 야구계의 시선은 자연스럽게 '대전 유턴'으로 쏠렸다.

와이스의 아내 헤일리 와이스가 자신의 SNS를 통해 대전에서의 추억과 한국 음식을 거듭 언급하며 "우리는 한국과 대전을 진심으로 사랑한다"는 메시지를 남기자 팬들의 기대감은 최고조에 달했다.

올 시즌 외국인 선발진의 부진과 부상으로 가을야구 경쟁에서 쓴맛을 봤던 한화 구단 역시 2025년 16승을 합작했던 에이스의 컴백에 적극적인 관심을 보였다. KBO리그 외인 몸값 상한선(신규 영입 기준)을 감안해도 충분히 매력적인 카드였다.

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하지만 와이스의 가슴속에 남아있던 '아메리칸 드림'의 불꽃은 꺼지지 않았다.

서른 살의 나이에 찾아온 사실상 마지막 빅리그 기회. 한국으로 돌아가면 100만 달러 이상의 안정적인 수입과 특급 대우가 보장되지만, 실패자로 빅리그를 떠나고 싶지 않다는 승부사적 자존심이 작용한 듯 보인다.

사진출처=헤일리 브룩 인스타그램

결과적으로 아내의 SNS와 한화 복귀설은 미국 에이전트 시장에서 와이스의 협상력을 높여주는 '지렛대' 역할을 했고, 샌디에이고의 1+1년 계약서에 도장을 찍으며 대전 팬들의 낭만은 씁쓸한 아쉬움으로 남게 됐다.

그렇다면 와이스가 샌디에이고에서 반전 드라마를 쓸 가능성은 얼마나 될까. 환경 자체는 그에게 기회다. 샌디에이고는 올 시즌을 끝으로 워커 뷸러, 마이클 킹, 로비 레이 등 팀을 지탱하던 주축 선발 투수들이 FA 자격을 얻어 한꺼번에 이탈했다. 팀 페이롤 감축 기조와 맞물려 거물급 FA 영입이 불가능한 샌디에이고 프런트로서는 KBO를 평정하고 빅리그 무대 경험이 있는 저비용·고효율 자원 와이스에게 손을 내밀었다.

NBC스포츠의 전망대로 와이스는 2027시즌 개막을 멀티이닝을 소화하는 '롱릴리프'로 시작할 가능성이 높다.

하지만 162경기를 치르는 메이저리그 특성상 선발진의 부상과 난조는 필연적이다. 와이스가 시속 150㎞ 초반대 패스트볼과 한국에서 완성도를 끌어올린 스위퍼, 각도 큰 너클커브의 제구력을 앞세워 불펜에서 확실한 실점 억제력을 보여준다면, 시즌 중반 5선발 로테이션 진입도 가능한 일이다.

샌디에이고에는 올 시즌 포스팅 시스템을 통해 태평양을 건넌 국가대표 내야수 송성문이 합류해 있으며, 2024년 NC 다이노스에서 에이스로 활약했던 카일 하트 역시 샌디에이고 마운드에 포진해 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com