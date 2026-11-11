$185만 보장받은 와이스, 선발진 자리 많은 SD에서 새 출발..."저평가된 투수 기량 꽃피울 것"

라이언 와이스가 샌디에이고와 FA 계약을 했다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]KBO 출신 우완 투수 라이언 와이스가 샌디에이고 파드리스에서 새 출발을 한다.

ESPN은 11일(한국시각) '소식통에 따르면 샌디에이고와 와이스가 1년 185만달러, 2028년 구단 옵션을 조건으로 계약에 합의했다'고 보도했다.

ESPN에 따르면 와이스는 내년 연봉 185만달러를 보장받았고, 2028년에는 보장 연봉 400만달러에 성적에 따라 추가적으로 150만달러를 더 받는 조건이다. 샌디에이고도 이날 구단 SNS에 와이스 영입을 공식 발표했다.

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와이스는 2024~2025년, 한화 이글스에서 두 시즌을 던졌다. 작년에는 30경기에서 178⅔이닝을 투구해 16승5패, 평균자책점 2.87, 207탈삼진을 올리며 코디 폰세(토론토 블루제이스)와 원투펀치로 활약했다.

시즌이 끝난 뒤 한화의 구애를 뿌리치고 휴스턴 애스트로스와 1년 260만달러, 2027년 구단 옵션 500만달러(바이아웃 50만달러)에 계약하며 메이저리그 입성에 성공했다.

사진출처=샌디에이고 파드리스 구단 X 계정

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그러나 올시즌 성적이 신통치는 않았다. 고작 9경기(선발 2경기)에 등판해 26이닝을 던져 3패, 평균자책점 7.62, 30탈삼진을 기록했다. 5월 5일 LA 다저스전을 끝으로 빅리그를 떠나 주로 트리플A 슈가랜드 스페이스 카우보이스에 머물며 22경기(선발 13경기)에 나가 5승5패, 평균자책점 5.42를 마크했다.

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결국 휴스턴은 와이스의 내년 옵션을 포기하고 바이아웃 50만달러를 지급, FA로 풀었다.

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그런데 와이스는 슈가랜드에서 시즌 마지막 3경기에 선발로 등판해 16⅔이닝 동안 12안타와 4볼넷을 내주고 삼진 19개를 잡아내며 2실점으로 호투했다. 특히 시즌 최종전에서는 8⅓이닝 4안타 7탈삼진 무실점으로 인상적인 피칭을 하며 희망을 품었다.

샌디에이고는 이번 오프시즌 마운드 강화가 가장 중요한 과제다. 특히 로테이션에 빈자리가 많아 선발투수를 다수 영입해야 한다. 내년 선발로 던질 수 있는 확실한 카드는 랜디 바스케스 밖에 없다. 조 머스그로브는 부상 이슈를 달고 있고, 다르빗슈 유는 메이저리그 복귀가 불투명하다.

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마이클 킹, 닉 피베타, 워커 뷸러 등 주력 선발투수들 대부분이 FA가 됐다.

AJ 프렐러 샌디에이고 단장이 11일(한국시각) 메이저리그 단장 미팅이 열리고 있는 라스베이거스에 도착해 현지 매체들과 인터뷰를 하고 있다. AFP연합뉴스

AJ 프렐러 샌디에이고 단장은 이날 라스베이거스에서 개막한 메이저리그 단장 미팅에 참석해 현지 매체들과 가진 인터뷰에서 "선발투수 영입을 이어가야 한다"고 강조했다. 그 직후 와이스 영입을 발표한 것이다.

프렐러 단장은 "선발투수는 아무리 많아도 지나치지 않다"면서 "여러 명의 투수가 필요하다. 투수 자원은 언제나 많아야 한다. 선발이든 불펜이든 다양한 보강 방법이 있다. 앞으로 몇 주간 우리가 해야 할 일은 강력한 투수진을 다시 구축하는 것"이라고 강조했다.

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MLB.com은 '파드리스는 앞으로 해결해야 할 과제들이 남아 있다. 물론 와이스가 그 모든 의문에 대한 답은 아닐 것이다. 그러나 파드리스는 최근 저평가된 선수들을 영입해 기량을 다시 꽃피우게 하는 성공 사례들을 갖고 있다. 와이스의 합류는 시작에 불과하다'고 논평했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com