한전전 패배 털어낼까, 장충 원정 나선 대한항공 "우리카드 스마트하지만, 우리 스타일대로"

대한항공 하파엘 헤드위츠 코치. 사진제공=KOVO

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[장충=스포츠조선 정현석 기자] "가장 중요한 것은 상대가 아닌, 우리가 준비한 배구를 얼마나 보여주느냐입니다."

11일 서울 장충체육관에서 열리는 V-리그 우리카드와의 원정 경기를 앞두고 대한항공 하파엘 헤드위츠 코치가 팀의 반등과 '대한항공 만의 배구'를 강조했다.

헤드위츠 코치는 현재 건강 회복을 위해 자리를 비운 헤난 달 조토 감독을 대신해 팀을 이끌고 있다.

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대한항공은 직전 한국전력전에서 아쉬운 패배를 기록하며 분위기 반전이 필요한 시점이다.

하지만 헤드위츠 코치는 일희일비 하지 않았다.

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경기에 앞서 취재진과 만난 헤드위츠 코치는 한전전 이후 팀 변화에 대해 "큰 변화는 없다. 우리 팀에는 다양하고 능력 있는 선수들이 많아 빈 공간을 충분히 채워줄 수 있다. 그 부분이 대한항공의 가장 큰 강점"이라고 담담하게 전했다. 이어 "상대에 맞춰 전술이나 전략을 유동적으로 가져갈 수 있기 때문에 패배에 대해 크게 고민하거나 흔들리지 않았다"라고 덧붙였다.

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오늘 상대할 우리카드에 대한 경계심도 늦추지 않았다. 지난 컵대회에서는 중앙 활용을 앞세워 우리카드를 제압했으나, 최근 우리카드의 흐름은 또 다르다.

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헤드위츠 코치는 "컵대회 때와 비교하면 최근 우리카드 선수들이 상대 흐름을 파악하고 적응하는 능력이 더 좋아졌다"라며 "우리카드에는 스마트한 선수들이 많다. 상대의 약점을 잘 공략하며 실리 있는 배구를 펼치고 있다"고 평가했다. 그러면서도 "우리카드에도 좋은 선수가 많지만, 제일 중요한 것은 우리 배구를 보여주는 것"이라며 선전을 다짐했다.

직전 경기에서 다소 흔들렸던 리시브 라인에 대한 신뢰도 굳건했다. "지난 경기 리시브가 흔들린 순간이 있었지만, 전체적으로는 상대보다 리시브 수치가 좋은 점도 있었다"고 한 그는 "우리 선수들은 A패스, B패스, C패스 등 어떤 공이 올라와도 처리할 수 있는 능력이 있다. 큰 걱정은 하지 않는다"며 선수단을 격려했다.

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선수들에게는 '빠른 적응력'을 주문했다. 헤드위츠 코치는 "상대가 어떤 변칙 카드를 꺼내 들었을 때 경기장 안에서 얼마나 빠르게 파악하고 유동적으로 대응하느냐가 관건이다. 완벽할 수는 없겠지만 빠르게 적응하며 우리 배구를 해나가자고 강조했다"고 설명했다.

한편, 회복 중인 헤난 달 조토 감독의 복귀 시점에 대해서는 "감독님의 상태는 호전되고 있고 계속 좋아지는 중이다. 함께하지 못하는 빈자리가 크지만, 감독님께서 무한한 신뢰와 믿음을 보내주고 계신다. 대화도 자주 나누며 원팀으로 똘똘 뭉쳐 해나가고 있다"고 팀 분위기를 전했다.

이어 "복귀 시점은 병원의 지침과 구단의 판단에 따라 결정될 것이다. 구단에서도 온전히 회복할 수 있도록 최대한의 휴식 시간을 제공하려 한다. 감독님의 몸 상태가 100% 완벽해졌을 때 돌아올 것이며, 정확한 시기는 아직 정해지지 않았다"고 밝혔다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com