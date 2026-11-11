14K로 완벽하게 묶었다! U-23 대표팀, 남아공 제압…슈퍼R 진출→대만과 격돌

(왼쪽부터) 강성우 박지호 이원준 김건 사진제공=대한야구소프트볼협회

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[스포츠조선 이종서 기자] U-23 야구대표팀이 슈퍼라운드로 향한다.

U-23 대표팀은 11일(이하 한국시각) 니카라과 마사야의 로베르토 클레멘테 구장에서 열린 제6회 세계야구선수권대회(23세 이하) B조 오프닝라운드 최종전에서 남아공을 7대0으로 완파했다. 대표팀은 오프닝라운드를 3승 2패로 마감하며 슈퍼라운드로 진출했다.

투수진의 완벽한 릴레이 호투가 이어졌다, 선발투수 박지호(상무)가 3이닝 동안 안타 1개만 내주며 7탈삼진을 솎아냈고, 이후 등판한 서준오(두산 베어스), 하혜성(롯데 자이언츠), 신상연(SSG 랜더스), 엄요셉(한화 이글스)이 남은 4이닝을 안타 없이 틀어막았다. 다섯 투수가 합작해 남아공 타선을 1안타로 묶었고, 삼진은 14개에 달했다.

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타선도 화끈했다. 이날 한국이 때린 안타는 단 4개뿐이었지만 전부 장타였다. 김건(NC 다이노스)이 3루타를, 강성우(상무)는 2루타와 3루타를 하나씩, 이원준(SSG 랜더스)도 2루타를 보탰다. 3회 1점을 시작으로 4회와 5회에 걸쳐 6점을 몰아치며 승부에 쐐기를 박았고, 양현종(키움 히어로즈)과 김동주(연세대)는 나란히 희생플라이로 타점을 추가하며 알뜰하게 득점을 보탰다.

한국은 경기결과와 상관없이 슈퍼라운드행을 확정 지은 상태였던 터라 이날 승부 자체는 순위에 영향을 주지 않았다.

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다만 슈퍼라운드로 넘어가면서 성적은 새로 계산된다. 오프닝라운드에서 거둔 3승 2패 가운데 슈퍼라운드에 함께 오르는 일본, 베네수엘라와의 맞대결 결과만 승계되기 때문에, 두 경기 모두 패했던 한국은 2패로 슈퍼라운드를 시작하게 된다. 반면 베네수엘라는 2승 무패, 일본은 1승 1패로 각각 다른 출발선에 선다.

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슈퍼라운드는 13일부터 시작되며, 한국은 A조 3위인 대만과 격돌하게 된다. 구체적인 대진과 경기 시간은 아직 공개되지 않았다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com