동욱 앤 택근, 이미 가진 데이터 '분석 중!' → 롯데 똑똑한 야구, 이번엔 할 수 있나

사진제공=롯데자이언츠

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[스포츠조선 한동훈 기자] "내가 기록 좀 그만 보라고 했다."

김태형 롯데 자이언츠 전 감독이 시즌 중 종종 했던 말이다. 야구는 기록의 스포츠다. 그런데 기록을 그만 보라니 아이러니하다.

데이터가 만병통치약은 아니기 때문이다. 답이 뻔해도 선수가 수행하지 못하면 꽝이다.

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그랬던 롯데가 사령탑을 교체하고 다시 '데이터 야구'를 전면에 내세웠다. 신임 이동욱 감독과 이택근 단장이 데이터를 적극 활용하겠다고 뜻을 모았다.

전임 감독 시절에 채우지 못했던 그 간극을 새 지도자와 프런트가 어떻게 메울지가 커다란 관심사다.

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일단 롯데의 데이터 분석 역량은 이미 수준급으로 전해졌다. 박준혁 전 단장이 바이오메카닉 기법을 적극적으로 수용해 각종 장비를 들여오고 선수와 직원들을 해외 전문 아카데미에 다수 파견했다.

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데이터가 없어서 못했다는 게 아니라는 뜻이다. 실제로 이 단장은 취임 직후였던 10월말 "저는 선수 때부터 데이터를 좋아했다. 굉장히 관심을 많이 가지고 공부했다. 롯데에 들어와서 깜짝 놀랐다. 너무 잘 돼 있었다"고 감탄했다.

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김 전 감독은 '실전성'이 더 중요하다고 생각했다. 예를 들어 특정 상황에서 몸쪽에 약한 타자를 잡으려면 당연히 몸쪽에 던져야 한다. 하지만 그 순간 투수가 변화구 컨디션이 좋거나 바깥쪽 제구가 잘 되는 날이라면, 혹은 몸쪽에 자신감이 떨어지는 투수라면 데이터에 의존할 이유가 없다는 게 김 전 감독의 지론이다. 쉽게 말해 "몸쪽에 못 던지는데 왜 몸쪽을 요구하느냐"로 정리된다.

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삼성 라이온즈 베테랑 포수 강민호가 이번 한국시리즈에서 제대로 보여준 모습이다. 3차전서 이재희와 배터리 호흡을 맞춘 강민호는 패스트볼 비중을 평소보다 월등하게 높였다. 이재희는 슬라이더가 주무기다. 이날 강민호가 이재희의 패스트볼이 강력하고 KT 타자들의 반응이 늦다는 것을 간파하고 슬라이더를 제쳐둔 것이다.

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물론 이상적인 상황은 데이터도 숙지하고 임기응변까지 갖추는 것이다.

이 감독과 이 단장은 롯데를 이 수준으로 끌어올리겠다고 다짐했다. 이 감독은 "데이터와 분석은 현장에서 땀 흘리는 선수를 구속하는 틀이 아니라, 개개인의 강점을 극대화하고 약점을 보완해 주는 가장 강한 무기"라고 했다. 이 단장 역시 "(이미 롯데가 확보한 양질의 데이터를)현장에 어떻게 녹여서 공급을 하느냐, 그리고 선수들에게 어떻게 인지시키느냐가 관건이다. 이 부분은 저희 프런트가 걱정하고 풀어나가겠다"고 각오를 다졌다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com