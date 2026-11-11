'역대급 황당 음주 사고' 이정후 밀어내더니 수십억 날렸다, 이래도 안잘린다고?

해리슨 베이더. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]수십억원의 손해를 본 해리슨 베이더. 하지만 입이 열개라도 할 말이 없다. 구단은 일단 그에게 한번 더 기회를 주겠다는 입장이다.

샌프란시스코 자이언츠의 외야수 베이더는 지난 7월말 '대형 사고'를 쳤다. 베이더는 샌프란시스코 시내에서 술을 마신 후 새벽 2시경 전동 스쿠터를 타고 이동을 하다가 소방차를 들이박는 사고를 저질렀다.

이 사고가 대형 사고였던 이유는 베이더가 부상자 명단(IL)에 올라 재활 중이었다는 사실 때문이다. 베이더는 족저근막염으로 인해 경기를 뛰지 못하고 재활을 하고 있었는데, 술을 마시고 전동 킥보드를 타다가 소방차를 들이박는 황당한 사고를 치고 말았다. 가뜩이나 베이더가 지난 오프시즌에 샌프란시스코와 2년 2050만달러의 대형 계약을 체결하고, 올해 부상으로 단 30경기 출전에 그친데다 타율도 1할7푼으로 처참한데 IL 도중 이런 사고를 치니 구단도 제대로 화가 났다.

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또 베이더가 대학 선수 시절이던 2014년에도 한 차례 음주 상태로 킥보드를 타다가 트럭과 추돌하는 사고가 있었다는 사실이 언론 보도를 통해 알려지면서 더욱 큰 비판을 받았다.

베이더는 샌프란시스코의 야심찬 영입이었다. 지난 시즌까지 샌프란시스코의 주전 중견수는 이정후였다. 그러나 메이저리그 수준에서는 평균 이하로 평가받는 이정후의 수비력이 구단의 고민이었고, 결국 리그 최상급 수비력을 갖췄다고 평가받는 베이더를 영입하면서 자연스럽게 이정후는 우익수 수비에 전념할 수 있게 됐다. 그런데 사실상 올 시즌을 흐지부지 날린 셈이 된 것이다.

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샌프란시스코는 곧바로 그의 연봉 지급을 중단하는 조치를 취했다. 이례적인 조치였다. 베이더 역시 올 시즌 거의 수십억원 손해를 보게 됐다.

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11일(한국시각) 미국 'NBC스포츠'는 "샌프란시스코는 지난 3개월 동안 조사가 진행 중이라는 이유로 베이더에 대해 어떤 언급도 하지 않았다. 하지만 라스베이거스에서 열린 단장 회의에서 버스터 포지 야구부문 운영 사장이 일단 초기에는 베이더가 팀에 머물 것이라고 밝혔다"고 보도했다. 이어 "구단은 조만간 베이더의 상황에 대해 공식 발표를 할 예정이다. 베이더는 아직 계약이 1년 더 남아있다. 일단 구단에 남게 될테지만, 구단이 발표할 내용은 2027시즌에도 복귀하지 못할 경우 발생할 수 있는 손실에 대한 내용일 가능성이 높다"고 전했다.

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현재 베이더는 점진적으로 몸 상태를 끌어올리고 있고, 스프링캠프 정상 참가를 목표로 내다보고 있다. 하지만 베이더가 샌프란시스코에서 내년 시즌을 완전한 주전으로 뛸 수 있을지는 아직 불분명하다. 몸 상태만큼이나 태도 면에서도 확실히 달라진 모습을 보여줘야 구단도 믿고 기용할 수 있을 전망이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com