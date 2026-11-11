"아라우조 없는 우리카드에 당했다" 대한항공 사령탑도 인정한 달라진 우리카드의 저력[장충 현장]

11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 대한항공 하파엘 감독대행이 작전 지시를 하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

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[장충=스포츠조선 정현석 기자] "아라우조 없이도 멋진 경기를 펼친 우리카드에 박수를 보냅니다."

패자의 품격이 빛났다. 11일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 우리카드와의 원정 경기에서 세트 스코어 2대3으로 아쉬운 역전패를 당한 대한항공.

경기 후 취재진과 만난 하파엘 헤드위즈 코치는 2연패의 아쉬움 속에서도 아라우조 없이 투혼의 경기를 펼친 상대를 향한 축하를 건넸다.

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11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 우리카드 아라우조가 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

이날 대한항공은 기선 제압에 성공하며 출발했다. 1세트에서만 블로킹 6개를 솎아내며 상대 세터 한태준의 경기 리듬을 봉쇄했다. 하지만 2세트부터 블로킹이 막히면서 범실이 쏟아졌고, 경기 흐름도 바뀌었다.

헤드위즈 코치는 "우리카드가 대한항공을 경기 내내 어려운 상황으로 몰아넣었다"며 "특히 반격 상황에서 기회를 놓치지 않고 잘 살려내며 좋은 경기를 펼쳤다. 주포 아라우조가 빠진 상황에서도 끝까지 집중력을 잃지 않고 멋진 승리를 거둔 우리카드에 박수를 보낸다"라고 전했다.

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승부처였던 2세트 이후 범실과 경기력 기복에 대해서는 블로킹 리듬의 균열을 원인으로 짚었다.

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헤드위즈 코치는 "1세트에는 한태준 선수의 리듬을 잘 쫓아가며 블로킹 6개를 잡아내는 등 준비한 대로 잘 들어갔다"면서도 "하지만 2세트부터 블로킹 효율이 떨어지기 시작했고, 여기서부터 팀 전체적인 흐름과 범실 관리 등 다른 요소들이 함께 흔들렸다. 2세트 기록 자체가 아주 나쁜 편은 아니었지만, 우리카드가 우리보다 한 수 위 경기력을 보여줬다"라고 솔직하게 인정했다.

11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 우리카드 김동영이 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

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치열했던 5세트 접전 끝에 무릎을 꿇은 패인으로는 '미세한 디테일의 차이'를 꼽았다.

헤드위즈 코치는 "결국 5세트는 아주 작은 디테일에서 승부가 갈렸다. 우리 선수들이 좋은 서브를 잘 때렸지만, 블로킹이 손끝에 맞고 나가거나 공격이 미세하게 빗나가는 아쉬운 장면들이 나왔다"며 "오늘 전체적으로 우리 팀보다 우리카드가 훨씬 더 좋은 경기를 펼쳤던 날"이라고 담담하게 복기했다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com