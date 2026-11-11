'파격 제안' KIA 원투펀치 흡족하며 미국 갔다, 전원 잔류 가능할까…"독감 걸려서 죽다 살았거든요"

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회 구자욱을 삼진 처리 후 포효하는 KIA 네일. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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[오키나와=스포츠조선 김민경 기자] "일본이 추워서 애들이 독감 한번씩 걸려서 죽다 살았거든요."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 외국인 원투펀치 제임스 네일과 아담 올러에게 파격 제안을 했다. 내년에도 동행한다면, 스프링캠프 훈련지에 일주일 정도 늦게 합류하도록 배려하겠다고 약속한 것.

이 감독은 일본 오키나와 마무리캠프에서 다음 시즌을 구상하며 "네일과 올러한테 '너희들 계약하면 스프링캠프를 일주일이나 열흘 정도 늦게 부를 테니까. 일본은 추우니까 미국에서 만들고 와'라고 했다. 둘 다 '너무 좋다'고 하더라. 일본이 추워서 둘이 독감에 한번 걸려서 완전히 죽다 살아서 컨디션을 올리는 데 애를 먹었다"고 파격 제안의 배경을 설명했다.

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KIA는 올해 사실상 네일과 올러 원투펀치 덕분에 한 시즌을 버텼다 해도 과언이 아니다. 국내 선발투수 가운데 6이닝 이상 꾸준히 던질 선수가 단 한 명도 없었기 때문. 네일은 183이닝, 올러는 178이닝을 던져 리그 1, 2위에 올랐다.

네일은 올해 외국인 선수 최고액인 200만 달러(약 26억원)를 받았으나 부침을 겪었다. 구위가 빨리 올라오지 않은 탓도 있었지만, 한국에서 3번째 시즌이다 보니 상대 타자들이 어느 정도 대처가 됐다. 네일은 투구 패턴에 변화를 줬고, 31경기에서 13승7패, 평균자책점 3.49를 기록했다. 포스트시즌에는 1선발을 맡아 큰 경기에 강한 면모도 충분히 보여줬다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3회말 4실점을 허용한 KIA 올러. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

16일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 한화가 7회에 3점을 추가하며 11-1로 크게 달아나자 더그아웃에서 경기를 지켜보던 올러와 네일이 답답해하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.16/

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올러는 네일이 시즌 초반 고전할 때 에이스를 맡아줬다. 30경기에서 11승10패, 평균자책점 3.13을 기록했다. 시즌 막바지 체력 문제와 더불어 포스트시즌과 같은 큰 경기에서 약점을 보이긴 했으나 재계약을 추진하기에는 부족함이 없었다. 올해 120만 달러(약 16억원)를 받았고, 내년에는 140~150만 달러 수준의 계약은 받을 만하다.

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이 감독은 "시즌 때 네일과 올러가 없었으면 안 됐다. 둘이 정말 많이 던져줬다. 우리가 두 선수는 지켜주고 가야 하지 않을까 생각한다"며 재계약이 원만하게 이뤄지길 기대했다.

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이 감독은 다음 시즌 6선발 체제로 갈지 고민 중이다. 올해 시즌 초반 국내 선발투수들의 컨디션이 빨리 올라오지 않아 거의 한 달 동안 애를 먹었던 탓이다. 그래서 네일과 올러가 따뜻한 곳에서 몸을 충분히 만들어 오길 기대한다. 그만큼 두 선수를 믿는다는 뜻이기도 하다.

이 감독은 "시즌 초반에 5선발이 좋을지 6선발이 좋을지 고민이다. 초반에 투구 수 올릴 때 애들이 많이 다친다. 우리 네일과 올러는 투구 수가 많지는 않은 편이다. 시즌 때 30번 등판하면 100개 이상 투구가 두세 번 정도다. 우리가 투구 수를 지켜줬고, 이닝은 많았어도 투구 수가 많지 않아 버텼던 것"이라며 원투펀치 관리의 중요성을 강조했다.

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KIA는 네일과 올러는 물론, 타자 해럴드 카스트로까지 외국인 선수 전원과 재계약을 목표로 움직이고 있다. 샐러리캡을 지키면서 최상의 결과를 낼 수 있을까. 프런트의 협상력이 어느 해보다 중요해졌다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. KIA 이범호 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

오키나와=김민경기자 rina1130@sportschosun.com