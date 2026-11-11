'52억 FA 유산' 본격 시동, KIA에서 특급 유망주 잠재력 터트릴까…"생각대로 잘 안 되는 게 다반사였죠"[인터뷰]

KIA 타이거즈 강효종. 사진제공=KIA 타이거즈

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[오키나와=스포츠조선 김민경 기자] "생각대로 잘 안 되는 게 다반사였죠."

KIA 타이거즈 우완 투수 강효종은 지난해 LG 트윈스로 FA 이적한 장현식의 유산이다. 장현식은 LG와 4년 52억원 전액 보장 계약에 성공했고, 원소속팀 KIA는 보상선수로 입대를 앞두고 있던 강효종을 선택했다.

강효종은 2021년 충암고를 졸업하고 LG에 1차지명으로 입단한 특급 유망주였다. LG는 강효종을 키워보려 했지만, 1군 통산 9경기에서 2승2패, 28이닝, 평균자책점 6.43에 그쳐 아쉬움을 샀다. 결국 강효종을 보호선수로 묶지 못했고, KIA는 미래를 기대하는 선택을 했다.

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KIA 유니폼을 입지도 못한 채 강효종은 상무에서 군 복무를 했다. KIA는 올해 6월 전역한 강효종을 기다렸다는 듯이 일본으로 보냈다. 강효종은 이의리 홍민규 김시훈 등과 함께 일본 지바현에 있는 '넥스트베이스 애슬레틱스 랩'에서 3주 동안 투구를 교정했다.

강효종은 "상무로 바로 가면서 어쨌든 팀이 바뀌니까. 새로운 시작이니까 잘 준비하자고 생각했다. 복귀해서 일본에 가라고 했을 때는 내게 기대가 있다는 뜻이니 감사했다. 좋은 기회를 내게 주신 거니까"라고 이야기했다.

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밸런스와 타이밍을 찾는 데 집중한 시간이었다.

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LG 트윈스 시절 강효종. 스포츠조선DB

강효종은 "일단 내가 제구가 안 됐다. 밸런스나 메카닉의 문제를 영상으로 바로 확인할 수 있는 점이 좋았다. 공 던지는 타이밍이 안 맞는다고 지적을 받아서 중점적으로 연습했다. 시퀀스가 순서대로 넘어와야 하는데, 순서가 안 맞고 살짝 어긋나다 보니까 제구도 날리고 앞으로 공을 못 뿌린다고 하더라. 그 점을 중점적으로 연습했다"고 밝혔다.

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올해는 2군에서도 많은 경기에 나서진 않았다. 교정에 더 집중한 시즌이었다.

강효종은 "올해는 아쉬운 모습밖에 없었던 것 같다. 내년에 또 반복되면 안 되니까. 잘 준비하려 하고 있다"고 덤덤하게 말했다.

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내년이면 벌써 프로 7년차가 된다. 여전히 빛을 보지 못한 유망주로 남아 있지만, 이제는 반전이 있기를 간절히 바라며 구슬땀을 흘리고 있다.

강효종은 "프로에 와서 생각대로 안 되는 게 다반사였던 것 같다. 어려운 시간은 지나간 것이고, 어쨌든 잘하려고 하는 거니까. 앞으로가 중요하다 생각한다. 처음에 안 풀릴 때는 막막했다. 사실 지금도 조금 막막하긴 하지만, 그래도 조금 더 단단해지고 있는 것 같다"고 덤덤하게 말했다.

내년에는 1군 마운드에서 타자들과 제대로 싸우는 모습을 상상하고 있다.

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강효종은 "내가 아직 마운드에서 나랑 싸우는 느낌이다. 타자랑 싸울 수 있게 만들고 싶고, 1군에서 많은 모습을 보여 드리는 게 목표다. 안정감 있는 투수가 되고 싶다. 경기에 나오면 편안하게 볼 수 있는, 감독님과 코치님 선수들 팬분들까지 내가 나오면 경기를 편안하게 볼 수 있는 그런 투수가 되고 싶다"고 각오를 다졌다.

KIA 타이거즈 강효종. 사진제공=KIA 타이거즈

오키나와=김민경기자 rina1130@sportschosun.com