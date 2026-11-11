12홈런 친 3루수가 C등급이라고? 보상금 고작 1억3500...의외의 '초대박' 터지나

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 1회초 KT 최원준의 강습타구를 잡아낸 삼성 전병우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[스포츠조선 김용 기자] 12홈런 친 3루수, 그런데 FA C등급이라고? 보상금은 고작 1억3500만원?

2026년 KBO리그는 다 끝났다. 이제 현장이 아닌 프런트의 시간이다. 비시즌 전력 보강을 위해 10개팀이 두 팔을 걷어붙일 때가 오고 있다.

구자욱, 원태인(이상 삼성) 두 거물들에게 시선이 맞춰지고 있지만 잘 찾아보면 '알짜' 매물도 보인다. 특히 이번 FA 시장에서 삼성 라이온즈 우승에 공헌한 3루수 전병우의 주가가 의외로 치솟을 수 있다.

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전병우는 동아대를 졸업하고 2015년 롯데 자이언츠에 입단하며 프로 생활을 시작했다. 롯데에서 자리를 잡지 못하다 키움 히어로즈로 트레이드 된 뒤 야구 인생 꽃이 피는 듯 했다. 2020 시즌 119경기 402타석을 소화하며 사실상 주전으로 한 시즌을 뛰었다. 홈런 8개에 48타점을 기록했다. 2021, 2022 시즌에도 모두 100경기 이상을 소화했다.

5일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 5회말 전병우가 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.05/

하지만 키움에서도 기회를 잃어가나 할 때, 2024 시즌을 앞두고 2차드래프트를 통해 삼성 라이온즈 유니폼을 입게 됐다. 삼성에는 젊은 거포 3루수 김영웅이 있었지만, 우타자고 3루 수비도 곧잘하니 백업으로 기회를 얻었다.

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그리고 올해 김영웅이 믿기 힘든 부진에 빠진 게 전병우에게는 엄청난 기회였다. 118경기에 출전해 타율은 2할3푼8리에 그쳤지만 12홈런 54타점을 기록했다. 전병우가 김영웅의 공백을 메워주지 못했다면 삼성의 정규시즌 우승 경쟁도 없을 뻔 했는데, 공-수 모두에서 알토란 같은 역할을 해줬다.

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전병우에게는 행운이었던 게 대졸로 7시즌을 채우면 생애 첫 FA 자격을 얻을 수 있었는데, 올시즌 풀타임을 소화하며 예비 FA 신분이 됐다.

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 2회초 2사 삼성 전병우가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

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3루가 약한 팀은 당장 주전으로도 활약할 수 있는 선수다. 공격 정확성은 조금 떨어지지만 한방이 있다. 수비도 중간 이상이다. 3루수가 있다면, 우타 대타나 코너 백업 내야수로 쏠쏠하게 활용 가능하다.

여기에 나이도 타이밍이 제대로 맞았다. KBO리그 FA 규정에서 35세 이상 선수가 첫 FA 자격을 얻으면 무조건 C등급으로 분류된다. 전병우는 35세다. C등급은 보상 선수가 발생하지 않는다. 전년도 연봉 150% 보상금만 내면 전병우 영입이 가능하다. 전병우의 올시즌 연봉 9000만원. 보상금 1억3500만원이다. 보상 규정에 묶였으면 아마 전병우를 원하는 팀이 나타나지 않았을지 모른다. 하지만 C등급이라면 얘기가 달라진다.

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5일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 4회초 2사 1루 정수빈의 내야땅볼때 1루주자 강승호가 3루로 내달려 세이프되고 있다. 삼성 3루수는 전병우.대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.05/

당장 한화 이글스는 주전 3루수이자 4번타자 노시환이 미국 메이저리그에 갈 지 모른다. KIA 타이거즈는 붙박이 3루수 김도영이 내년부터 유격수로 간다. 두산 베어스도 올해 포지션 전향을 한 안재석 외 마땅한 3루수가 없고 1루도 불안하다. 롯데 자이언츠도 코너 수비와 타격 모두 약하다. 3루수에 대한 수요가 늘어날 수 있는 상황이다. 여기에 삼성도 당장 전병우가 빠지면 큰 손해가 될 수 있다. 이번 한국시리즈 우승 과정에서도 전병우는 자기 역할을 열심히 했다.

'초대박'은 아니어도, 기대 이상의 금액을 받을 가능성이 생길 수 있다. 과연 전병우의 첫 FA는 어떻게 흘러갈까.

김용 기자 awesome@sportschosun.com