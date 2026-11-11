KIA가 도대체 얼마 제시했길래 시장에 나간다고...김호령 갈 곳, 결국 한화와 롯데?

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 김호령이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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[스포츠조선 김용 기자] 한화? 롯데?

KIA 타이거즈 중견수 김호령이 결국 FA 시장에 나올 태세다. 자신을 찾을 팀이 있을 거라는 어느 정도의 확신이 있어야 가능한 판단이다. 과연 어느 팀이 김호령을 원할 것인가.

김호령은 2015년 동국대를 졸업하고 신인드래프트 전체 102순위로 KIA 지명을 받으며 겨우 프로 무대에 들어왔다. 하지만 들어온 순서가 선수의 성공 여부를 가르지 않는다. 김호령은 신인 때부터 괴물같은 중견수 수비 능력으로 인정받았다. 당시 KIA를 이끌던 김기태 감독(현 한화 이글스 코치)이 김호령에게 많은 기회를 주며 성장을 시켰다.

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문제는 타격. 타격이 너무 약하니 주전으로 쓸 수 없었다. 대수비, 대주자 등 역할에 만족해야 했다.

23일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. KIA 김호령이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.23/

하지만 지난해 기회를 잡았고, 갑자기 타격에 눈을 뜬 모습을 보이며 KIA 주전 중견수 자리를 꿰찼다. 올해도 141경기를 뛰며 타율 2할6푼7리 13홈런 68타점을 기록했다. 시즌 막판 체력 문제 탓인지 타율이 급격하게 추락하고 포스트시즌에서 부진해 그렇지, 시즌 중반까지는 공-수 모두에서 정말 완벽한 활약을 했다.

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그렇게 김호령은 생애 첫 FA 자격을 얻는다. KIA는 지난해 김호령의 활약이 '반짝'이 아님을 직감하고 올시즌 초 비FA 다년계약 제안서를 건넸다. 하지만 김호령이 고사했다.

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그렇게 시즌을 마쳤다. 분명 시즌 막판 힘이 떨어진 모습이었지만, 당장 김호령이 빠진다고 하면 확실한 대체 자원이 없는 현실이다. 그래서 최근 수정된 조건을 제시했는데도 김호령은 다시 한 번 시장 진출 의지를 드러냈다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회 삼성 배찬승에게 삼진을 당한 KIA 김호령. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

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김호령은 에이전트가 없다. 선수 입장에서 KIA가 제시한 조건보다 더 많은 금액을 받을 수 있다고 확신하니 시장에 나가겠다고 하는 것이다. 그 판단이 맞을 지, 안 맞을 지는 지켜봐야 하겠지만 중견수가 필요한 팀들이 있는 건 분명한 사실이다. 여기에 같은 포지션 FA 경쟁자가 될 것으로 보였던 최지훈(SSG)의 잔류 분위기가 무르익고 있는 것도, 김호령에게는 호재다.

대표적인 팀이 한화 이글스와 롯데 자이언츠다. 두 팀 모두 지난 수년간 주전 중견수를 찾기 위해 애썼지만 임무를 완수하지 못했다. 한화는 올해 신인 오재원을 뽑으며 기회를 줬지만, 신인은 신인이었다. 롯데는 황성빈이라는 도루왕 중견수를 배출했지만, 황성빈은 수비력이 너무 떨어진다.

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공교롭게도 두 팀 모두 감독이 교체됐다. 새 감독에게 FA 선물을 해줄 수 있는 조건이다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. KIA 중견수 김호령이 타구를 처리하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

NC 다이노스가 다크호스가 될 수도 있다. NC 역시 중견수 문제로 몇 년째 골머리를 앓고 있다. NC 역시 미래 주전 중견수감이라며 신인드래프트에서 박보승을 지명했고, 천재환 등이 성장한 모습을 보였지만 확실한 카드가 있고 없고는 완전히 다른 문제다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com