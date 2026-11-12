'대반전' 고작 24억에 한화행 거절했다고? 숨은 이유 있었다 "유일한 방법"

한화 시절 라이언 와이스. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]라이언 와이스가 메이저리그에 남는다. 연봉 24억원이 크지 않아보일 수 있지만, 그에게는 올 시즌이 또다른 베팅이다.

미국 'ESPN'은 11일(이하 한국시각) 샌디에이고 파드리스가 우완 투수 와이스를 영입했다고 보도했다. 와이스는 2027시즌 연봉 185만달러(약 24억원)를 보장받고, 2028시즌에 대한 클럽 옵션이 포함돼 있다. 샌디에이고가 2027시즌이 끝난 후 와이스와의 +1년 계약을 실행할 경우 400만달러의 보장 연봉을 받고, 성적에 따라 추가로 550만달러까지 받을 수 있다.

와이스가 올해 받게 될 연봉 185만달러는 사실 메이저리그에서는 적은 금액이다. KBO리그에서도 S급 외국인 투수가 받을 수 있는 액수다. 올해 KIA 타이거즈에서 뛰었던 제임스 네일이 최대 200만달러(계약금 20만, 연봉 160만, 인센티브 20만) 조건에 사인했는데, 보장 금액 기준으로는 와이스와 비슷한 수준이다.

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하지만 2027시즌 성적이 좋다면, 그때부터는 완전히 다른 세계가 펼쳐진다. 구단이 옵션을 실행할 경우 와이스는 2028시즌에 최소 53억원, 최대 73억원을 받게 된다. 이른바 '잭팟'이 터진다. 와이스 입장에서는 +1년에 대한 동기부여가 확실해졌고, 샌디에이고는 올 시즌 휴스턴 애스트로스에서 기대 이하의 모습을 보여줬던 와이스에 대한 최소한의 안전 장치를 마련해놓은 셈이다.

사진=샌디에이고 파드리스 SNS

물론 와이스는 클럽 옵션에 대한 악몽을 가지고 있다. 한화 이글스에서 인생 역전에 성공한 후 지난해 휴스턴과 계약할 당시에도 2027시즌에 대한 클럽 옵션이 있었다. 이 금액이 500만달러였다. 그러나 휴스턴은 부진한 와이스를 내보내기 위해 옵션을 포기했고, 50만달러의 바이아웃을 쥐어줬다. 와이스가 FA 자격을 다시 얻었던 배경이다. 아픈 기억이 있지만, 어쨌거나 그는 미국에 남아 메이저리그 도전을 계속 이어가고 싶은 의지가 컸던 것으로 보인다.

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샌디에이고는 40인 로스터에 여유가 있어 와이스는 일단 빅리그 로스터에 합류했다. 물론 내년 스프링캠프 합류를 장담할 수는 없다. 'MLB트레이드루머스'는 "와이스는 마이너리그 옵션이 남아있어 빅리그와 트리플A를 오갈 수도 있다"고 전망했다.

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다만 샌디에이고가 와이스에게 빅리그 계약을 제안한 것은 한국 복귀 가능성을 차단하려는 의도도 컸던 것으로 보인다. 'MLB트레이드루머스'는 "와이스는 KBO에서 다시 관심을 보였다는 소문이 있었기 때문에 메이저리그 계약이 그를 잔류시키는 유일한 방법이 될 수 있다"고 해석했다.

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1년만의 KBO리그가 유력해보이기도 했으나, 와이스는 메이저리그 재도전을 택했다. 선발 투수로 계약을 체결했다가 실질적으로는 롱릴리프와 불펜으로 뛰며 불평하기도 했던 와이스는 샌디에이고에서 일단 선발 기회를 얻을 것으로 보인다. 2027시즌이 그에게는 마지막 도전이 될 수 있다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com